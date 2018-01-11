国际专家称“智能零售”助力中国传统零售业复兴

“中国创造北美高峰论坛”１０日在美国拉斯维加斯消费电子展期间举行。与会国际专业人士分享中国产业创新经验时认为，“智能零售”正帮助中国传统线下零售业实现复兴。
论坛发布的《中国消费电子研究报告》认为，物联网技术的快速发展为传统零售业复兴提供了技术可能，预计到２０２０年，全球物联网终端将达到３８０亿台，中国正在成为全球最大的物联网市场。
美国英特尔公司零售部全球总经理乔恩·斯泰恩在论坛上说，安全的云服务、数据流分析、深度学习、计算机视觉识别和物联网是零售业实现“涅槃”的核心技术。
苏宁技术研究院院长向江旭对新华社记者说：“中国电商发展已遭遇瓶颈，广告引流成本日益增加，用户体验不佳，这是苏宁‘无人商店’应运而生的背景。”
在国内已开设５家无人商店的中国零售商苏宁把“无人商店”搬到了拉斯维加斯消费电子展。商店出入口装有人脸识别设备，顾客驻足５秒，“虚拟售货员”即可根据顾客过去线上和线下的消费习惯进行智能导购，并实现“刷脸支付”。
美国零售业领导协会研究、创新及可持续发展高级副总裁亚当·西格尔说：“美国Ａｍａｚｏｎ Ｇｏ仍处于测试阶段，中国已开设具有实际销售功能的无人商店，这很了不起。”
向江旭认为，中国消费群体庞大、政策激励较多以及法规限制相对宽松，是“智能零售”等应用性创新在中国落地更快的主要原因。（记者 周舟）
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