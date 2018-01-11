外星陨石中首次同时发现水和有机物

科学家１０日说，他们在两块几乎跟太阳系一样古老的外星陨石中首次同时发现了水和有机物，这为寻找地外生命带来了新希望。

这项研究由英国开放大学行星与太空科学部的陈恺姗博士领导，她之前是美国航天局约翰逊航天中心的研究员，论文发表在新一期美国《科学进展》杂志上。

陈恺姗接受新华社记者邮件采访时介绍，两块陨石收集于１９９８年，分别名为“扎格”和“莫纳汉斯”，它们不仅化学组成和矿物含量相似，而且都含有蓝宝石颜色的盐粒。这些盐粒均含有液态水，十分罕见。

研究发现，这些盐粒的年龄超过４３亿年，与太阳系几乎同龄。除含水外，它们还含有原始而简单的有机物，以及一些由简单有机物合成的物质，包括组成蛋白质的重要生物分子氨基酸。

陈恺姗介绍，盐粒中所含的有机物，与两块陨石本身所含有机物并不相同，这意味着盐粒与两块陨石分别来自不同的小行星。

她说，蓝色盐粒可能来自小行星带中最大的矮行星谷神星，借助水或冰火山爆发离开谷神星，然后降落在两块陨石所属的小行星上。与地球火山喷发熔岩不同，冰火山喷出的物质是水冰以及其他物质混合而成的冰状物。

盐粒仍含有液态水，说明它们在形成后未经受过高温。陈恺姗指出，在盐粒中发现水和有机物并不代表发现生命，但却说明盐粒来自一颗充满水分及有机物的小行星，这对探索生命起源意义重大。

她说，“扎格”和“莫纳汉斯”陨石及其包含的盐粒仿佛能让时间停在４３亿年前，给人们提供了一个更深入认识水或冰火山作用的机会，同时也让人们更了解其他星体上有关生命形成的可能化学过程。（记者 林小春）

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