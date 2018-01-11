布鲁塞尔近九成受调查女性曾遭性骚扰

比利时布鲁塞尔大区负责机会平等及妇女事务的国务秘书比安卡·德贝茨１０日对新华社记者表示，她委托比利时根特大学所做的一项民意调查显示，在接受调查的４２５名１５岁以上布鲁塞尔女性中，８８％的人说自己曾遭受过至少一次性骚扰。

此类性骚扰既包括肢体上的，也包括言语上的，而且可能发生在大街、办公室、商场或家中等各种场所。

调查显示，３０％的受访女性表示，性骚扰的阴影至今挥之不去，并迫使她们改变了生活方式，包括衣着、出入场所、所乘交通工具以及夜间的外出时间等。

德贝茨说，这些数字表明近期在社交网站上揭发性骚扰的“我也是”运动兴起绝非偶然。她呼吁通过加大宣传让公众意识到这个问题的危害性，鼓励女性受害者勇敢站出来指证，也要鼓励更多男性表达对受害女性的声援和支持。

德贝茨介绍，布鲁塞尔大区２０１７年１０月推出一款专门应对性骚扰的手机应用软件。借此，女性在受到不法侵害时可及时通过语音或短信报警，同时在附近的该软件其他用户也会收到提示，他们可前来提供帮助，也可作为目击证人。此外，这款软件也是信息交流平台，提醒人们避开某些高风险区域，警方也可据此调整警力部署。（记者 潘革平）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)