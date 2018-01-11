去年赴以色列的中国游客增至12.3万人次

以色列中央统计局发布的最新数据显示，２０１７年赴以色列的中国游客首次突破１０万人次，达到１２．３万人次，比２０１６年增加４５％。

入境以色列的中国游客数量近两年呈爆炸式增长态势。以色列旅游部预测，两三年后赴以色列的中国游客数量有望达到每年２０万人次。

据悉，为满足中国游客入境以色列的交通需求，今年中以计划开通新的直航航线。目前，海南航空公司已经开通了从北京和上海到以色列特拉维夫的两条直航航线。

以色列旅游部长亚里夫·莱文表示，２０１７年以色列旅游业取得了历史性的突破，不仅游客数量创新高，旅游业收入也首次突破２００亿新谢克尔（约合５８亿美元），并创造了２．５万个就业机会。

数据显示，去年全年，赴以色列的游客总数达３６１万人次，比２０１６年增长２５％。其中，美国游客为７７．９万人次，增长２０％；俄罗斯和法国游客数分列第二和第三位，分别为３３．１万人次和３０．９万人次，分别增长２５％和７％。（记者 陈文仙）

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