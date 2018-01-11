2018，大国关系图景四大看点

大国关系，深刻影响世界局势走向。

２０１８年，美俄、欧美、俄欧关系走势将会使国际局势具有一些鲜明特点。中国将为大国关系注入更多稳定因素。

看点一：美俄对抗难缓和

美国总统特朗普在去年１２月发布的国家安全战略中表示，俄罗斯正利用“技术、宣传和施压”等手段改变冷战后形成的世界格局，并企图塑造一个有违西方利益和价值观的世界，因此俄罗斯应被视为“修正主义”国家，是侵蚀美国实力与繁荣的“竞争对手”。

美国国内政治的不确定因素成为影响美俄关系走向的重要变量。俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，反俄的歇斯底里情绪已成为影响美国内政的重要因素。在特朗普处理对俄关系时，美国共和党、国会内部对俄鹰派等多股力量发挥重要作用，导致美俄关系难以缓和。

“通俄门”在一定程度上绑架了特朗普对俄政策。今年是美国中期选举年，“通俄门”调查势头不会减弱，可以预料，特朗普难以在缓和美俄关系上有实质举动。

看点二：欧美关系不稳固

２０１７年，欧美关系经历了“特朗普效应”的震荡，双方在防务、多边贸易、气候变化、难民等问题上疏离明显。

展望２０１８年，欧洲仍将是美国重要的贸易伙伴和最大的盟友，美国会力争主导欧美关系，但欧洲将谋求更多战略自主。

今年欧盟各成员国经济增长走势良好，特朗普政府的税改也将刺激本国经济增长。积极的经济环境将有利于促进欧美合作，但导致美欧关系疏离和紧张的因素将继续存在，甚至会进一步凸显。

比利时布鲁日欧洲学院教授、北大汇丰商学院教授施塔尔认为，美国公然推行保护主义政策、对世贸规则的不尊重将进一步削弱国际贸易秩序，而欧盟拥护基于规则的国际体系。这将是影响美欧关系的重要变量。

欧美关系中的另一重要变量体现在防务方面。德国近期民调显示，８８％的德国人认为德国首要防御伙伴应是欧盟而非美国。皮尤研究中心一项调查也显示，欧洲对华盛顿的信心下降，美国在欧洲的影响力大打折扣。虽然北约秘书长斯托尔滕贝格指出“北约仍是欧洲集体防御的基石”，但近年来欧盟加快了自我防务建设的步伐。

一年来，美国退出巴黎气候变化协定等“退群”举动频频，凸显美国政府目前推行的单边主义政策，这与欧洲国家所奉行的多边方针背道而驰。哈佛大学教授、前副国务卿伯恩斯近日撰文指出，美欧目前出现分歧的领域已多过彼此一致的领域。

看点三：俄欧关系待重塑

相邻的地理位置使乌克兰问题成为欧洲切肤之痛。法德两国曾以诺曼底模式（即法、德、俄、乌四方磋商）寻求迅速解决问题，从而避免乌克兰危机扩大化和冲突外溢。然而诺曼底模式去年陷入停滞，难民危机、恐怖主义蔓延、政局变动也使欧洲无暇他顾。因此，欧洲只能以经济利益受损为代价，追随美国脚步保持对俄制裁，希望以此持续对俄施压，促成乌克兰问题解决。

施塔尔认为，欧盟意识到俄罗斯作为主要的军事玩家已重新回到国际舞台上，与俄合作有利于解决乌克兰冲突和叙利亚问题，同时重建与俄企业的密切经济合作也符合欧盟经济利益，但欧盟也想要抵消俄在东欧的影响力。２０１８年俄欧关系两重性的特点将非常明显。

美国对俄罗斯的政策也是影响俄欧关系的一个重要变量。美国强硬支持乌克兰、谋求向欧洲出口更多能源支持欧盟，都有可能强化欧盟对俄立场，加剧俄欧紧张局势。

看点四：中国注入稳定因素

十九大报告提出推进大国协调和合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。可以期待，中国将为大国关系注入更多稳定因素。

２０１７年，中美元首举行三次会晤，多次通话通信，促进了双边关系的战略稳定。两国管控分歧、良性互动、扩大合作，向国际社会发出了积极的信号。美国前助理国务卿丹尼尔·拉塞尔认为，“如果美中不合作，很难想象哪些跨越国界的全球性问题能得到解决”。展望２０１８年，虽然两国之间存在分歧，但中美关系航船总体上将平稳前行。

中俄关系历经国际风云变幻，日益显示出坚韧性和稳定性。对于两国关系前景，俄罗斯总统普京在去年１２月年度记者会上表示，发展与中国的战略关系是俄全国共识。展望２０１８年，中俄全面战略协作伙伴关系将会结出新硕果。

欧盟表示，新的一年，欧洲期待进一步深化与中国在互联互通上的合作，欧盟正在制定自己的欧亚大陆互联互通规划蓝图，并将与“一带一路”倡议对接。展望２０１８年，中国将继续同欧方加强战略对接，深化互利合作，携手推进中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设，推动中欧全面战略伙伴关系实现新的更大发展。（新华社记者赵嫣、郑江华、刘晨、朱东阳、栾海、柳丝）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)