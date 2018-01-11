柬埔寨将成“一带一路”建设新样板

人民网北京1月10日电（朱欣）中国人民大学重阳金融研究院与《当代世界》杂志社10日在京联合发布《柬埔寨：“一带一路”建设的新样板》报告，报告会由人大重阳院务委员兼宏观研究部主任、首席研究员贾晋京主持，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文引导研讨会发言。

王文指出，2018年适逢中柬建交60周年，本报告以中柬两国深化全面战略合作为背景，旨在让社会各界重新聚焦澜湄合作、重新审视柬埔寨在“一带一路”建设蓝图中的重要地位、展示中柬合作取得的可喜成果以及未来发展中的巨大潜力。

《当代世界》杂志社副社长丁云表示，报告通过实际调研考察了“一带一路”倡议对柬埔寨发展转型的重要意义，对未来中柬合作模式的创新方向作出了思考，在密切中柬两国合作、推进“一带一路”倡议具体实施的关键节点方面有重要的参考价值。

报告执笔人之一、人大重阳助理研究员刘典指出，报告首先介绍了柬埔寨当前经济崛起所面临的“脱贫陷阱”、基建落后、产业失衡、金融风险、全球化冲击等五大发展现状，这些现实状况既是机遇，又是挑战。针对这五大现实状况，报告提出中柬两国在“一带一路”框架下所能务实有效地开展合作的五个重点领域是：旅游交流、基础建设、产能合作、金融革新、政策互动。

刘典指出，在推行中柬合作的同时，不得不正视柬埔寨政治局势变动、财政状况恶化、金融危机酝酿、国家形象建构等问题对合作带来的风险，据此报告提出了具体可行的解决措施。最后报告指出中柬两国应以政策互动、经贸联动、人文交流、机制示范等四大合作抓手，将中柬合作塑造成“一带一路”国际合作的样板与典范。

发布会之后，多位学者对报告进行点评、解读，对如何进一步深化中柬合作以及东南亚区域合作、如何巩固中柬传统友好、完善澜湄合作机制、建设中国—中南半岛经济走廊等提出了独到见解。

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