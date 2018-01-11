“尸体”打鼾　西班牙囚犯停尸房“死而复生”

西班牙一名囚犯7日在监狱中昏厥，3名医生确认他死亡，可数小时后，这名囚犯却在停尸房“死而复生”。

现年29岁的贡萨洛·蒙托亚犯盗窃罪，拘禁在西班牙西北部阿斯图里亚斯自治区一家监狱。蒙托亚7日早上8时左右没有及时报到，随后狱警发现他瘫在牢房的椅子上，昏迷不醒。

监狱管理方说，蒙托亚双眼紧闭、面部铁青，没有脉搏，似乎还表现出死后僵直的特征。没有明显迹象表明蒙托亚遭遇他杀。

英国《镜报》8日援引西班牙监狱系统一名发言人的话报道，两名狱医认为蒙托亚呈现死亡迹象，狱方随后通知警方、蒙托亚近亲以及当地法院。“法院派来的一名法医确认蒙托亚死亡。”

狱方随后将蒙托亚的“尸体”放入运尸袋，并送往阿斯图里亚斯自治区首府奥维多市的“法律医学研究所”。法医准备解剖时，却看到解剖台上的“尸体”在移动，听到“尸体”打鼾并发出喘息。

法医发现蒙托亚还活着。而此时，他的“尸体”上已勾画出解剖标记线。医生随后将蒙托亚送往当地“阿斯图里亚斯中央大学医院”的监护室接受治疗。

据《镜报》报道，蒙托亚“复活”后嘟囔着妻子的名字，问法医能否与妻子见面。据信蒙托亚眼下状态稳定。

蒙托亚的家人对狱方十分愤怒，指认事发时只有一名狱医检查过蒙托亚的身体，另外两名医生只是简单在死亡证明上签字。家人透露，蒙托亚此前患有癫痫症。

《镜报》援引消息人士的话报道，这可能是一例强制性昏厥症。这种疾病的症状是肢体僵硬，失去知觉和意识，同时生命指征降至难以察觉。

西班牙监狱系统发言人说，无法评论在“法律医学研究所”发生了什么，但“3名医生（在监狱）已发现（蒙托亚）死亡的临床症状”，尚不清楚为何会发生这样的事件。（王逸君）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)