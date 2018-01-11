新年以来在地中海丧生或失踪的偷渡者人数骤升

总部设在日内瓦的国际移民组织１０日发布信息说，１月前９天，已有将近２００名偷渡者在地中海丧生或失踪。这一数字与上月相比大幅攀升。

信息显示，这些人大部分是从利比亚偷渡前往意大利途中在地中海罹难或失踪的。最新一次翻船事故发生在９日，事发后，救援人员在利比亚附近海域救起２７９人，但根据获救者提供的信息，目前仍然有大约１００人失踪。

国际移民组织说，２０１８年年初地中海难民和非正常移民死亡或失踪的人数与２０１７年１２月相比急剧上升，该月这一数字为２７人。

根据国际移民组织提供的数字，２０１７年全年有约１７万难民和非正常移民通过地中海抵达欧洲，比２０１６年下降了一半。但是，２０１７年全年有约３０６０名偷渡者命丧地中海，死亡人数连续第四年超过３０００人。（记者聂晓阳 施建国）

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