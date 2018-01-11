你想选择怎样的留学生活？

张欣迪（右一）在英国求学期间，除了完成学习任务，也会在闲暇时间四处游历以增长见识。图为她在土耳其旅行时与当地友人的合影。

你如何选择自己的留学生活？是参加社团、成为学霸，证明自己？还是散漫拖延、得过且过？对学子来说，走出“留学”这一步相对容易，而拥有丰富充实的留学生活则不那么容易。每个学子都应该拷问自己，如何选择更有意义的方式度过留学时光。

不同选择 不同道路

每个人的目标不同，所做出的选择也不同。在英国伯明翰大学留学的张欣迪介绍说，作为交换生，自己是大三来英国的，留英时间有限，还是想将更多精力投入到学习中。虽然她很爱旅行，但也只有在完成学习任务的前提下才去考虑休闲娱乐。“在浓厚学术氛围的环境下，我觉得还是应该先专注于学习，借这个机会锻炼自己独立自主的能力。虽然这个选择让我每天都很忙碌，但也因此过得很充实。”张欣迪如是说。

马克（化名）在美国加利福尼亚大学留学，现在正处于紧张的期末考试复习中。对于诚信，他有着自己的坚守。马克表示，自己会踏实学习，不做投机取巧的事情。“在所有学习环节保持诚信，是对留学生最基本的要求，我们应该自觉遵守，维护自己的形象，也维护中国留学生群体的形象。”马克说道。

不忘初心 珍惜时光

出国留学的目的不同也是导致不同留学生活的原因。在澳大利亚悉尼大学留学的刘晓晨（化名）介绍道：“身边有些同学，出国留学只是为了镀金，因此在学习和生活中都很散漫，缺少积极奋进的劲头。有的留学生将自己关在屋里，足不出户地玩游戏，身在澳大利亚，却过回了北京时间。”在这样的环境影响下，不少学子也会有所动摇，暂时遗忘了自己的留学初心。个别学子甚至沉迷在这样的生活中，荒废了大好时光。

留学初期，很多学子信心满满地制定了规划，打算度过一段有意义的留学生活，但并不是每个人都能坚持下来。张欣迪表示，在国外的学习生活中，实践性学习任务变得更多，需要对自己的学习进行长期的管理和规划。初到英国时，她不能马上适应这样的变化，自我控制能力稍差，有时也想偷懒。在后来的生活中，张欣迪发现语言交流的不足，便与国内的雅思老师保持联系，甚至还建立了一个口语练习群，每天督促自己练习听力和语法，督促自己完成目标，让留学生活更加充实。

合理规划 掌握节奏

学习当然重要，但留学节奏也不必太紧张，只要按照自己的节奏进行便好。刘晓晨说：“因为今后想走科研路线，所以我在学习过程中经常与教授交流、与导师做研究课题、参加各种竞赛。在假期，如果时间允许，我也会参与实习丰富自己的实践经验。”他还表示，虽然学习生活很忙碌，但这就是他心目中有意义的留学生活。

在探求新知的留学过程中，除了需要完成繁重的学业外，休闲娱乐也是必要的调剂。留学生马欣（化名）在美国波士顿大学攻读旅游专业硕士学位。在完成学业的同时，她通过游历巩固专业知识、增长见闻、思考人生。说起自己的留学生活，她表示，多游览一些人文景观和自然风光，不仅愉悦身心、陶冶情操，还教会她从历史的角度去辩证地看待和分析问题。（张馨予）

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