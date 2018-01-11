默克尔的命运 欧洲的焦虑

本周，一个撕裂的欧洲正焦虑地等待德国最新一轮组阁谈判的结果。此轮谈判成功与否不仅将直接决定默克尔能否顺利开启第四个任期，也将对一个渴望稳定的欧洲带来影响。

当今，默克尔是连续执政时间最长的西欧政府首脑。德国人亲切地称她为“默妈”。在她的三个任期内，德国经济保持了欧洲总量最大、增长最快、开放度最高的地位。在她的强硬政策支撑下，欧债危机渡过了最危险的时刻。这也使默克尔和德国成为欧洲不可或缺的领导角色。

然而，在2017年9月下旬第四次当选德国总理之后，默克尔却迎来了执政12年以来最严重的政治危机。

难民问题是直接的导火索。还记得默克尔与难民在难民营外自拍吗？那是2015年，默克尔选择对北非、中东的难民敞开大门。这成为一个转折点。短短一年多，超过100万难民汹涌而至。在国际社会占据了“道德高地”的德国却不得不面临国内民意沸腾。已经有调查数据出炉，显示在大批难民抵达的地方，当地暴力犯罪有所增加。这一数字的变化当然与难民的年龄结构、性别构成等密切相关，但是这样的解释并未减轻当地民众的切身痛感。这在很大程度使得部分德国人在承认默克尔是一位好总理的同时，开始怀疑她是否能够做得更好？

事出皆有因。在难民问题爆发的背后，是更深层次的矛盾。在去年9月德国大选中，反对移民的极右的德国选择党赢得了90多个议席。默克尔的保守派联盟失去了多数，中左翼的社民党则创造了战后最差的选举结果。

这不是偶然。同一时期，荷兰和奥地利两国的极右翼民粹主义政党自由党、法国极右政党国民阵线、意大利的五星运动党等纷纷在地方选举或国家层面的大选中逆袭，与特朗普当选美国总统、英国公投“脱欧”一道，在跨大西洋两岸泛起极端民粹主义思潮。

在一只只“黑天鹅”扑棱着翅膀腾空而起时，拥有不变造型、已经执政12年的默克尔成了一种象征，被视为“西方价值观的最后旗手”。法国媒体都忍不住呐喊，默克尔的命运与欧洲的普遍利益紧密相连。德国人能对默克尔的命运无动于衷，其他欧洲人可不能。

毫无疑问，德国正在经历自1949年成立联邦共和国以来最大的政治危机。对于德国，欧洲的态度一向很有意思。如果德国稳定繁荣，人们会担心它过于强势；如果德国在内政层面表现出脆弱，人们就担心它过于软弱。

本周，与德国的混乱相对的，是法国的意气风发。年轻的法国总统马克龙展现出“前所未有的外交姿态”，开展了“战马外交”，更在言语之间透露出胸怀欧洲的雄心壮志。在谈判桌上争分夺秒的德国或许也会因此增加几分紧迫感吧。（张红）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)