李克强同湄公河五国领导人共同会见记者

当地时间1月10日，国务院总理李克强在金边和平大厦出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议后，同会议共同主席国柬埔寨首相洪森以及老挝总理通伦、泰国总理巴育、越南总理阮春福和缅甸副总统吴敏瑞共同会见记者，介绍会议成果。新华社记者 李 涛摄

国务院总理李克强当地时间1月10日下午在金边和平大厦出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议后，同会议共同主席国柬埔寨首相洪森以及老挝总理通伦、泰国总理巴育、越南总理阮春福和缅甸副总统吴敏瑞共同会见记者，介绍会议成果。

李克强表示，澜湄六国地缘相近，人文相通，是共饮一江水的命运共同体。在当前复杂国际地区形势下，澜湄国家发挥互补优势，照顾彼此关切，不仅有利于流域上下游国家间的合作，也有利于地区的持久和平稳定与共同发展繁荣。

李克强指出，澜湄合作是平等、包容和务实的。六国在面积、经济规模和人口等方面有诸多差异，但有事大家一起商量，真诚相待，亲如一家，共同推动合作。这一机制不是排他的，而是同本地区其他机制互为补充，与中国—东盟合作相辅相成。我们在合作中尤其注重以实际行动取得成果。澜湄合作开展两年来，六国合作大步前进。本次会议各方对未来合作达成新的高度共识，相信澜湄国家间的合作会一年比一年更好，必将为地区人民带来更多福祉。

李克强强调，依托澜湄合作维护和平、维系稳定、实现发展是中国对地区国家作出的承诺。中方愿继续与各方共同努力，使澜沧江—湄公河成为友谊之河，合作之河，繁荣之河。

洪森表示，本次领导人会议取得令人满意的成果，达成广泛合作共识。在短短两年时间内，澜湄合作机制日益成熟，运行顺畅，进展显著。中国对澜湄合作发挥了重要的引领作用。我们坚信澜湄合作将不断发展壮大，推动各国经济社会发展，建立起面向和平繁荣的命运共同体。（记者张慧中、张志文）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 02 版）

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