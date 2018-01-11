李克强与湄公河五国领导人共同参观澜沧江—湄公河合作成果展

当地时间1月10日，国务院总理李克强在金边与柬埔寨首相洪森、老挝总理通伦、泰国总理巴育、越南总理阮春福、缅甸副总统吴敏瑞共同参观澜沧江—湄公河合作成果展。新华社记者 李 涛摄

本报金边1月10日电 （记者张慧中、张志文）当地时间1月10日下午，国务院总理李克强在金边与柬埔寨首相洪森、老挝总理通伦、泰国总理巴育、越南总理阮春福、缅甸副总统吴敏瑞共同参观澜沧江—湄公河合作成果展。

一月的金边，暖风拂面，棕榈含翠。在和平大厦广场举办的成果展集中展示了澜湄合作启动两年来各领域合作取得的成果。

在中国高铁列车展台，李克强和各国领导人听取了介绍并兴致勃勃地坐进“复兴号”模拟驾驶舱，亲身感受中国高铁列车的装备配置和驾驶运行情况。李克强表示，基础设施互联互通是澜湄合作的优先领域之一。目前中老、中泰铁路已先后动工，成为两国同中方开展产能合作的旗舰项目。现在，高铁已成为中国装备制造的一张“黄金名片”。中方愿发挥自身技术和经验优势，对接地区国家发展需求，促进提升本地区基础设施和互联互通水平，推动各国经济发展和民生改善进入“高铁时代”。现场响起热烈掌声。

领导人来到电网项目展台，参观中国同柬埔寨、越南、老挝等国合作的电网互联互通沙盘，并进行视频互动。

在西哈努克港经济特区沙盘前，各国领导人驻足观看并认真听取港区发展情况介绍。李克强着重了解了该项目为当地创造就业的情况。当得知该项目实现了经济效益和社会效益的双丰收时，他表示，中方愿同柬方共同努力继续搞好二期建设，让这一中柬合作的样板项目真正成为“富民”工程、“民福”工程。

展厅中，橙色的摩拜单车吸引了大家的目光。摩拜单车已于2017年11月在泰国正式投放运营。领导人观看了泰国境内摩拜单车在交通高峰时段分布和使用情况的实时监控图像，并饶有兴致地体验了云端解锁流程，赞叹来自中国、辐射周边、走向世界的这一经济新动能，不仅帮助当地民众更好解决了出行的难题，也有助于满足当地民众对无污染、零排放的绿色低碳交通方式的需求。

李克强肯定运用“互联网+绿色交通”的出行模式，认为这有助于各国打造新经济、新业态，愿同各国携手分享更多创新创业的利好，让共享经济、绿色经济惠及更多民众。

领导人还参观了农业、建材、生物科技、移动通信等展台。李克强强调，创新是澜湄合作的不竭动力。我们要顺应时代的潮流，挖掘合作空间，共商未来计划，让澜湄合作不断涌现出造福民众的新成果，为地区发展繁荣注入持久的新动能。

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 02 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)