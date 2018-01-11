在澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议上的讲话

尊敬的洪森首相，各位同事：

很高兴来到美丽的金边，共同出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议。感谢柬埔寨政府为此次会议所作的精心准备和周到安排，也感谢其他湄公河国家为推动澜湄合作作出的努力和贡献。

澜湄六国地缘相近、人缘相亲、文缘相通。澜沧江—湄公河就像一条天然的“彩练”，把我们紧紧联系在一起。2016年春天，我们在三亚举行首次领导人会议，全面启动澜湄合作进程。两年来，我们心往一处想、劲往一处使，推动澜湄合作一步一个脚印从倡议变成现实，首次领导人会议确定的早期收获项目绝大部分已完成或取得实质进展，形成了“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的澜湄格局，创造了“天天有进展、月月有成果、年年上台阶”的澜湄速度，培育了“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化。

两个多月前召开的中国共产党第十九次全国代表大会，强调中国将坚持和平发展道路，积极促进“一带一路”国际合作，推动构建人类命运共同体；按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家关系；加大对发展中国家特别是最不发达国家援助力度，促进缩小南北发展差距。倡导和参与澜湄合作是中国推动构建人类命运共同体的生动实践，也是对亲诚惠容周边外交理念的具体落实。

澜湄合作就像新型火车头，把中国与湄公河五国之间的合作带入“高铁时代”。中国是柬埔寨、缅甸、泰国、越南第一大贸易伙伴，是老挝第二大贸易伙伴。初步统计，2017年中国同五国贸易总额达2200亿美元，同比增长16%。中国累计对五国各类投资超过420亿美元，2017年投资额增长20%以上。自首次领导人会议以来中国与五国新增航线330多条，2017年人员往来约3000万人次。澜湄合作已成为本地区最具活力、最富成果的合作机制之一，将为地区经济社会发展提供更有力的支撑和更广阔的舞台。中方愿与湄公河国家一道，全面梳理总结澜湄合作的进展，在新的起点上谋划好合作未来，打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体，为本地区和平与发展注入强劲动力。

各位同事！

澜湄合作是首个由流域六国共同创建的新型次区域合作机制，是共商共建“一带一路”的重要平台。两年来，我们按照首次领导人会议确定的“3+5合作框架”，推出一系列合作倡议和举措，研提了200多个务实合作项目。在各方共同努力下，澜湄合作取得了超出预期的成效。

机制平台逐步健全。我们搭建起领导人会议、外长会、高官会、工作组会四级会议机制。六国各自成立了澜湄合作国家秘书处（协调机构）。互联互通、产能、跨境经济、水资源、农业和减贫等六个联合工作组全部建立。水资源合作中心、环境合作中心和全球湄公河研究中心均已设立并开展工作，在政策对话、人员培训、项目合作、联合研究等方面提供有力支撑。

重大发展项目有序推进。中方承诺的优惠贷款、优惠出口买方信贷和产能合作专项贷款逐步落地，支持了湄公河国家20多个大型基础设施和工业化项目。中老铁路、中泰铁路相继开工。总投资额17亿美元的越南永新火电站进入设备安装阶段。老挝南欧江流域梯级水电站项目一期投产发电、二期完成截流，全部建成后将保障老挝12%的电力供应。柬埔寨暹粒新机场开工在即，预计建成后年旅客吞吐量将达500万人次。

人文交流合作有声有色。我们聚焦教育、卫生、文化、减贫等民生领域合作，实施了一系列让民众参与其中、受益其中的项目。中方主办的“湄公河光明行”活动，让柬埔寨、老挝、缅甸三国近800名白内障患者重见光明。近两年，超过1.2万名湄公河国家学生获得中国政府奖学金，3000多位在职人员赴华参加短期研修培训。澜湄职业教育基地在云南挂牌，已为湄公河五国培养了上万名专业技术人才。澜湄大学生友好运动会2017年5月在云南成功举行，增进了青年一代的了解与友谊。

总之，澜湄合作起点高、发展快、受益面广，展现出旺盛的生命力。这得益于我们秉持了发展为先、平等协商、务实高效、开放包容的合作理念。“发展为先”，就是把发展作为贯穿澜湄合作的优先方向，聚精会神促合作、谋发展，把经济互补性转化为发展互助力，不因一时一事干扰发展与合作大局。“平等协商”，就是坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，合作中有商有量，充分照顾彼此舒适度，不附加任何政治条件，不把自己的意志强加于他方。“务实高效”，就是以项目说话，减少繁文缛节，必要时特事特办，不做高大上的“清谈馆”，而做接地气的“行动派”，为地区人民带来看得见、摸得着的好处。“开放包容”，就是打开大门、敞开心扉开展合作，不搞封闭排他的“小圈子”，对有利于地区发展的倡议和机制都持开放态度。

实践证明，澜湄合作扎根于传统友谊之中，建立在共同利益之上，顺应时代潮流，合乎民心民意，这样的合作最牢固也最能持久。澜湄合作三大支柱与东盟共同体建设三大支柱高度契合，有利于缩小东盟内部发展差距，助力东盟一体化进程，也能够与中国—东盟合作形成良性互动。澜湄合作不会取代其他次区域合作机制，完全可以与大湄公河次区域经济合作（GMS）等机制相互促进、协调发展。

各位同事！

当今世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍是时代主题，世界经济出现向好势头，中国和湄公河国家经济持续快速发展，澜湄合作面临新的机遇，蕴藏着巨大潜力。我们应以更坚定的决心、更协调的步伐、更有力的举措，把握机遇、乘势而上，推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期，使之成为次区域合作和南南合作的典范。在此，我愿提出以下几点建议：

第一，做好水资源合作。水是生命之源、生产之基、生态之要。澜沧江—湄公河流域水资源充沛，足以支撑流域经济社会发展。关键是要相互信任、相互理解、相互支持，加强上下游协作，照顾彼此关切，统筹处理好经济发展和生态保护的关系。中国已连续15年向有关国家提供澜沧江汛期水文数据。澜沧江水电梯级开发不消耗水量，还可实现“调丰补枯”，有效帮助下游国家防洪抗旱。我们要着眼于水资源可持续利用，制定“水资源合作五年行动计划”，加强旱涝灾害应急管理，开展水资源和气候变化影响等联合研究，改进水质监测系统。中方建议充分发挥澜湄水资源合作中心作用，办好水资源合作论坛，加强政策对话、信息交流、技术合作，打造共建共享的水资源合作平台。澜湄合作因水而生，也必将因水而兴。

第二，加强水利设施建设等产能合作。湄公河国家处在工业化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，都有建设水利等基础设施的迫切需求。中方拥有性价比高的水利电力装备和工程建设力量，在大型水利枢纽、平原打井、山区中小型水库等建设方面经验丰富，适合湄公河国家需求。中方支持企业按照可持续发展理念，在湄公河国家参与建设一批水电站、水库、灌溉、饮水工程，实现合作共赢。铁路、公路、港口、机场、通信等领域的产能合作也有广阔前景。我们要落实好《澜湄国家产能合作联合声明》，制定澜湄国家互联互通规划和澜湄国家产能合作行动计划，探讨组建澜湄国家产能与投资合作促进联盟和澜湄商务理事会。共同建设好现有经贸合作区、跨境经济合作区，开辟一些新的特色园区。中方倡议实施“澜湄流域北斗卫星定位导航服务系统建设及民生领域应用示范（一期）”项目。中方愿继续落实好首次领导人会议上提出的“两优”贷款额度，在此基础上再提供援外优惠贷款，设立第二批国际产能和装备制造合作专项贷款，支持商定的项目。也希望有关国家在税收、土地等方面提供优惠政策。

第三，拓展农业合作。农业在澜湄国家占有重要地位，对保障粮食安全、促进农民增收意义重大。中国与湄公河国家互为重要农业合作伙伴，近10年湄公河国家对华出口水果年均增长21%。虽然中方对湄公河国家农产品贸易存在逆差，但我们不搞贸易保护，愿意进口更多优质农产品，满足国内多样化的消费需求。中方支持企业到湄公河国家开展农产品深加工合作，提高附加值和竞争力，共同开拓第三方市场。中方愿与湄公河国家深化农业科技合作，共建农业科技联合实验室、技术试验示范基地，开展农产品质量标准建设，实施好增殖放流、病虫害防治等重点项目。中方建议共同设立澜湄农业合作中心，打造农业技术交流、联合研究及投资贸易合作平台。中方将在云南举办第二届澜湄合作村长论坛，欢迎湄公河国家踊跃参与。

第四，提升人力资源合作。澜湄国家要加快发展、摆脱贫困，根本上靠教育、靠人才，把巨大的人口优势转化为人力资源优势。中国愿与湄公河国家加大人力资源合作力度，帮助培养更多发展亟需的各层次人才。今年中方将向湄公河国家提供2000个短期研修和在职学历学位教育名额、100个为期四年的本科奖学金名额，邀请一批中高级官员赴华参加农业、医疗、卫生、水利等领域研修，并为湄公河五国澜湄合作秘书处（协调机构）提供人力资源培训。中方倡议成立澜湄合作教育联合工作组，做好教育务实合作的顶层设计。鼓励高校间开展联合培养项目，探索建立学分互认制度。推进职业院校合作，支持在湄公河国家设立澜湄职业教育中心。

第五，推动医疗卫生合作。健康是人民幸福的基础、国家富强的保障。目前，澜湄地区疟疾、登革热、肺结核、艾滋病等传染病防控任务依然艰巨。疾病无国界。中方愿与有关国家建立传染病联防联控机制，深入实施跨境传染病联防联控项目，建设澜湄疟疾消除网络，有效维护本地区卫生安全。中方将开展“光明行”“爱心行”“微笑行”活动，为湄公河有关国家患者提供白内障、心脏病、口腔手术义诊，开展中小学生免费近视筛查和配镜。我们愿在力所能及的范围内，协助有关国家完善医疗卫生服务体系，包括建设一批医院、公共卫生机构，开展医疗服务共同体项目、妇幼健康工程、医学联合研究，加强中医药推广等合作。中方将实施“澜湄国家专项减贫惠民计划”，未来3年在湄公河国家开展100个医疗卫生等领域援助项目。我们欢迎湄公河国家民众到中国查体就医，愿为此提供便利条件。

随着澜湄合作不断深入，我们要与时俱进，在巩固“3+5合作框架”的基础上，拓展数字经济、环保、卫生、海关、青年等领域合作，逐步形成“3+5+X合作框架”。要不断完善机制建设，中方倡议建立六国秘书处（协调机构）联络机制，适时成立国际秘书处，根据需要提升部分优先领域联合工作组级别。为支持上述领域合作，中方愿于2018年上半年启动本年度澜湄合作专项基金申报。此外，中方还提议将每年3月23日首次领导人会议召开的那一周确定为“澜湄周”，以提升六国民众的澜湄合作意识。

各位同事！

中国发展得益于良好的周边环境，也是周边国家经济增长的动力源和稳定器。过去一年，中国经济延续了稳中向好的发展态势，整体形势好于预期。全年国内生产总值预计增长6.9%左右；大城市城镇调查失业率创多年来的最低；进出口扭转了连续两年下降的局面；财政收入、居民收入和企业效益明显好转；债市、股市、房市平稳运行，外汇储备持续增加，企业杠杆率稳中有降。中国经济之所以能有这样良好的表现，关键就在于我们坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，着力推进供给侧结构性改革，不断创新和完善宏观调控，大力培育发展新动能。当前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，创新引领作用进一步增强，消费结构、产业结构加快升级，城乡、区域协调发展，全面开放新格局加快构建，蕴藏着巨大的市场、增长、投资、合作机遇。“近水楼台先得月”。中国的发展必将最早、最多地惠及周边国家特别是湄公河国家。

各位同事！

中国人常说：行胜于言。柬埔寨人也常说，“十个空谈家抵不上一个实干的人”。让我们共同行动起来，共浇澜湄合作之花，共享澜湄合作之果，把澜湄合作的幼苗培育成为参天大树，开辟次区域合作更加光明的未来！谢谢大家。

（本报金边1月10日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 02 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)