李克强出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议

当地时间1月10日下午，国务院总理李克强在金边和平大厦出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议。新华社记者 张 铎摄

国务院总理李克强当地时间1月10日下午在金边和平大厦出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议。李克强和柬埔寨首相洪森共同主持会议。老挝总理通伦、泰国总理巴育、越南总理阮春福和缅甸副总统吴敏瑞出席。

李克强表示，澜湄合作是首个由流域六国共同创建的新型次区域合作机制，是共商共建“一带一路”的重要平台。两年来，我们秉持发展为先、平等协商、务实高效、开放包容的合作理念，取得了超出预期的成效，形成了“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的澜湄格局，创造了“天天有进展、月月有成果、年年上台阶”的澜湄速度，培育了“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化。

李克强指出，澜湄合作已成为本地区最具活力、最富成果的合作机制之一。中方愿与湄公河国家一道，打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体。李克强就推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期，打造次区域和南南合作典范提出以下建议：

第一，做好水资源合作。要相互信任、相互理解、相互支持，加强上下游协作，照顾彼此关切，统筹处理好经济发展和生态保护的关系。着眼于水资源可持续利用，制定“水资源合作五年行动计划”，加强旱涝灾害应急管理，开展水资源和气候变化影响等联合研究，改进水质监测系统，打造共建共享的水资源合作平台。

第二，加强水利设施建设等产能合作。中方拥有性价比高的水利电力装备和工程建设力量，适合湄公河国家需求。中方支持企业按照可持续发展理念，在湄公河国家参与建设水电站、水库、灌溉、饮水工程，实现合作共赢。落实好《澜湄国家产能合作联合声明》，制定澜湄国家互联互通规划和澜湄国家产能合作行动计划。共同建设好现有经贸合作区、跨境经济合作区。

第三，拓展农业合作。中方支持企业到湄公河国家开展农产品深加工合作，共同开拓第三方市场。愿与湄公河国家深化农业科技合作，打造农业技术交流、联合研究及投资贸易合作平台。

第四，提升人力资源合作。中国愿帮助湄公河国家培养更多发展亟需的各层次人才。今年中方将向湄公河国家提供2000个短期研修和在职学历学位教育名额、100个为期四年的本科奖学金名额。鼓励高校间开展联合培养项目，推进职业院校合作。

第五，推动医疗卫生合作。中方愿与有关国家建立传染病联防联控机制，深入实施跨境传染病联防联控项目，建设澜湄疟疾消除网络，有效维护本地区卫生安全。协助有关国家开展医疗卫生体系建设。

李克强强调，我们要在巩固“3+5合作框架”的基础上，拓展数字经济、环保、卫生、海关、青年等领域合作，逐步形成“3+5+X合作框架”。中国发展得益于良好的周边环境，也是周边国家经济增长的动力源和稳定器。前不久召开的中共十九大强调中国将坚持和平发展道路，推动构建人类命运共同体。中国的发展必将最早、最多地惠及周边国家特别是湄公河国家。中国愿与相关国家共同行动起来，把澜湄合作的幼苗培育成为参天大树，开辟次区域合作更加光明的未来。本次会议的地点在金边，相信我们未来的合作成果必然会像金子一样闪光。

与会领导人赞赏李总理所提倡议符合湄公河国家的长远利益，感谢中方对各国发展的支持帮助，认为澜湄合作机制成立时间虽短，但成果扎实丰硕，展现出睦邻友好、互利共赢的广阔合作前景。各国具有加强合作的政治意愿和经济互补优势，愿加快推进澜湄合作不断壮大，加强水资源、互联互通、农业、人文等领域合作，促进本地区和平安定和可持续发展。

会议发表了《澜沧江—湄公河合作五年行动计划（2018—2022）》和《澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议金边宣言》。

会议结束后，李克强和各国领导人共同出席了老挝接任下届澜湄合作共同主席的交接仪式。

本报北京1月10日电 （记者张慧中）应澜沧江—湄公河合作共同主席国柬埔寨首相洪森邀请，国务院总理李克强10日上午乘专机离开北京，前往金边出席澜湄合作第二次领导人会议，并对柬埔寨进行正式访问。（记者张慧中、张志文）

《 人民日报 》（ 2018年01月11日 03 版）

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