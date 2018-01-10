2018指导性年度汉字“感”在京揭晓

人民网北京1月11日电 2018指导性年度汉字发布会于9日下午在京举办。在活动现场，由中国著名文字学家白双法先生与中国台湾花艺大师高意静女士共同揭幕2018指导性年度汉字——“感”字。

高意静在现场分享了自己的创作经历，她用绿色鸟巢蕨做背景，象征连绵起伏的山川大地，鸟巢蕨的嫩芽是可口的蕨菜，但是成熟的鸟巢蕨其叶缘则呈现波浪造型，通过叶片的层叠、曲折与盘绕，在咫尺之间，塑造出山川河流。高女士说：“用时令的冬青树火红的果实来叠堆成‘心’字，红得发亮闪光，代表强烈的热情，生命力，炙热的感情！”

白双法对“感”字进行了系统的解读，他指出，在《说文解字》中，“感，动人心也。从心咸声。”他强调，“感”作为指导性年度汉字，预示2018是有感即通，激动人心的一年。他强调，在当前高科技高歌猛进的时代，我们需要信仰、艺术、人文与传统，也应该珍惜感性、灵性与精神。

据悉，指导性年度汉字由中国大陆首创，从2011年末开始，先后发布了2012年到2017六个指导性年度汉字“真”、“能”、“养”、“越”、“敛”、“麗”。

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