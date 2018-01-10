马来西亚委托一美国公司继续搜寻马航370

原标题：马来西亚委托一美国公司继续搜寻马航３７０

新华社马来西亚普特拉贾亚１月１０日电（记者刘彤 林昊）马来西亚政府１０日和一家名为“海洋无限”美国水下探测公司正式签约，委托该公司在印度洋上一块约２．５万平方公里的水域继续搜寻马航３７０客机。

马交通部长廖中莱在签约后举行的记者会上说，马方与“海洋无限”公司以“找不到不给钱”为原则达成了协议。这次搜寻行动将持续９０天，搜寻目标为找到飞机残骸或“黑匣子”。

为最大限度地利用南半球当前的优良天气状况，“海洋无限”公司签约前已派出任务船只，预计于本月中旬抵达搜寻水域开始作业。

“海洋无限”公司首席执行官普伦基特说，计划可在３到４周内完成对２．５万平方公里海域的搜寻。在搜寻未果的情况下，公司仍有６０天时间继续搜索。公司为此行配备了４名曾参与２００９年法航４４７航班空难搜寻的专业人士。

据介绍，此次搜索区域基于澳大利亚调查人员去年４月公布的一份报告。他们对飞机残骸漂流模型进行研究后认为，３７０航班的坠海地点最有可能在原搜索区域以北。

此前，由马来西亚、澳大利亚和中国三方联合开展的搜索行动完成了对南印度洋一块１２万平方公里海域的水下搜索。在搜索未果后，三方于２０１７年１月宣布中止搜索行动。

２０１４年３月８日，从马来西亚吉隆坡飞往中国北京的马航３７０航班客机失联，机上载有２３９人。２０１５年１月２９日，马来西亚民航局宣布该航班客机失事，并推定机上所有人员遇难。

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