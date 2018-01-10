原标题：华为合作计划告吹 美保护主义堪忧

新华社北京１月１０日电 （全球热点）华为合作计划告吹 美保护主义堪忧

新华社记者

美国媒体报道，当地时间８日，美国通信运营商电话电报公司（ＡＴ＆Ｔ）撤销在美销售华为手机的合作计划。此前，１８名美国国会议员联名致信联邦通信委员会，以国家安全为由，呼吁调查华为与ＡＴ＆Ｔ的合作。

分析人士指出，合作告吹令中美双方企业蒙受损失，美国日益强烈的保护主义和商业行为泛政治化趋势也将损害美国自身利益。

【新闻事实】

美国多家商业媒体９日报道，ＡＴ＆Ｔ临时退出与华为合作协议。按照原计划，华为将通过ＡＴ＆Ｔ运营商渠道销售Ｍａｔｅ１０Ｐｒｏ系列手机，并在拉斯维加斯消费电子展上公布合作细节。

华为消费者业务首席执行官余承东９日在电子展上发表演讲，宣布Ｍａｔｅ１０Ｐｒｏ正式进入美国市场，回应ＡＴ＆Ｔ的“逃婚”。

余承东说，作为全球第三大手机厂商，华为产品无法进入美国运营商渠道，对双方企业是巨大损失。“在美国市场，超过９０％的智能手机通过运营商渠道销售”，消费者将失去多元的选择机会。

外媒评介，尽管华为仍将通过其他渠道推广Ｍａｔｅ１０Ｐｒｏ，但不能借助运营商渠道，将极大影响华为在美国市场的发展。

【深度分析】

分析人士指出，这起中美商业合作告吹，是美国保护主义加剧、营商环境恶化的表现。

媒体报道显示，去年１２月，美国１８名国会议员联名致信联邦通信委员会，以国家安全为由，要求调查华为与ＡＴ＆Ｔ合作。

分析人士认为，从技术层面分析，无论何种品牌的手机，制造工艺并没有太大差异，零部件都是全球采购。不管是华为还是三星品牌手机，皆为全球供应链组合，也是全球化产物。

近期，美国高通芯片曝出严重安全漏洞，依然被视为“技术问题”处理，而华为与ＡＴ＆Ｔ这一普通交易被部分美国政界人士视作“安全风险”，暴露出一些美国政界人士对华为的强烈猜疑，这样的反差令人深思。

【第一评论】

华为在美国的遭遇并不让人意外。实际上，过去一年间，从限制外国商品进入美国市场，到阻止外国企业、尤其是中企在美并购投资，美国的保护主义倾向愈演愈烈，频频以国家安全为名，行保护主义之实。

动辄把商业事件和正常交易贴上政治标签，这种商业行为政治化的思维只会把双赢变双输，损害双方企业与美国消费者利益，损害美国自身形象和信誉，以及美国作为投资和商业目的地的吸引力。

【背景链接】

近一段时间，中企商业行为在美国面临各种“非正常”阻力的消息不少。最近，中国数字支付公司蚂蚁金服对速汇金国际并购失败，就是美国以国家安全为由阻碍中企并购的新案例。

２０１７年１１月，纽约老牌投行考恩集团以无法取得外国在美投资委员会（ＣＦＩＵＳ）批准为由，取消中国华信能源２．７５亿美元投资。

去年９月，美国总统特朗普按ＣＦＩＵＳ建议否决中资背景企业收购美国芯片生产商莱迪思半导体。（记者韩梁、闫亮、金旼旼、周舟；编辑王丰丰、孙浩）（完）（相关图文视频融合报道请关注“新华国际头条”微信公众号）

(责编：徐祥丽、王欲然)