原标题：文在寅说解决朝核问题是任期内目标

新华社首尔１月１０日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国总统文在寅１０日说，解决朝核问题、巩固和平是他任期内的目标。他还强调朝鲜半岛不能再次发生战争。

文在寅当天上午在青瓦台迎宾馆举行的２０１８年新年记者会上表示，他不希望半岛立即实现统一。韩方外交和国防的终极目标是防止半岛生战，通过构筑半岛和平让国民生活和平安定。

他表示，将全力以赴让今年成为朝鲜半岛和平的新元年，为解决朝核问题和构筑半岛和平开启更多对话与合作。他再次强调，朝鲜半岛无核化是通向和平的过程和目标，半岛无核化是韩方的基本立场，决不让步。

在回答记者提问时，文在寅说，如果在改善南北关系和解决朝核问题方面有需要，他对包括首脑会谈在内的任何会晤都持开放态度。但若要举行首脑会谈，需要具备会谈的条件，并保证会谈能产生一定程度的结果。

就《韩日慰安妇协议》，文在寅表示，不能否认韩日政府间于２０１５年底达成协议的事实，妥善处理韩日关系十分重要，但也要解开错误之结，回归真实正义的原则。

他还表示，２０１８年将着力改善民生，并将２０１８年最低工资涨幅定为１６．４％，同时还将推进非正式职工向正式职工转变、减小工资差距、缩短劳动时间、分享工作岗位等根本性改革。

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