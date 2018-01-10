原标题：外交部提醒：警惕不法分子以驻外使领馆名义进行电信诈骗

新华社北京1月10日电（记者闫子敏）针对近期有不法分子假冒中国驻外使领馆名义致电海外同胞，通知有国内案件需要处理或护照需要延期而进行的诈骗，外交部发言人陆慷10日提醒说，中国驻外使领馆不会以电话方式通知以上事项，更不会通过电话向任何人索要银行卡或账户信息，海外同胞如接到类似电话、邮件等，务必要提高警惕。

在当日例行记者会上，有记者问：据了解，近期有不少海外同胞遭到假冒中国驻外使领馆名义进行的电信诈骗。来电人自称使领馆工作人员，通知有国内案件需要处理，或者护照需要延期，电话号码也显示为使领馆电话号码。发言人对此有何评论？

陆慷说，中国外交部高度重视近来出现的有关电信诈骗案，已会同多个驻外使领馆多次就此发布提醒。需要提醒大家的是，中国驻外使领馆不会以电话方式通知中国同胞有涉及国内的案件需要处理，不会电话通知当事人护照证件过期需要延期或补办，更不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息。来电号码显示为驻外使领馆电话号码，系不法分子采用技术手段进行的伪装。

“我在此也提醒广大海外同胞，如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等，务必提高警惕，可拨打中国驻当地使领馆官方网站提供的联系电话，或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线进行核实。”陆慷说。

(责编：徐祥丽、王欲然)