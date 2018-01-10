原标题：古巴称“无法接受”美参议院就所谓“声波攻击”进行听证

新华社哈瓦那１月９日电（记者马桂花）古巴外交部官员９日说，无法接受美国参议院当日就美驻古巴外交官受到所谓“声波攻击”事件举行听证，称此举唯一目的就是在没有证据的情况下将这一指责强加于古巴。

古巴外交部高官何塞菲娜·比达尔在新闻发布会上说：“美国专家没能确定事件的起因和肇事者，但美国国务院几名官员却不断使用‘攻击’一词。”

美媒称，事件发生后，美国联邦调查局在古巴政府的协助下４次前往哈瓦那，经过几个月的调查，联邦调查局的行动技术部门１月４日在一份临时报告中说，没有发现任何证据表明声波损害了美国人的健康。但美国国务卿蒂勒森说，他不相信“蓄意攻击”已经结束。

美国务院说，２０１６年年底至去年８月间，至少有２４名美驻古巴大使馆员工出现听力受损、头晕头痛、疲劳及睡眠困难等症状。美方认为这些人员遭到“声波攻击”。

以此为由，美国于去年９月底决定撤离使馆内非紧急事务职员和所有家属。美国国务院还发布旅行警告，提醒美国公民避免前往古巴。同时，美驻古使馆将无限期暂停办理古巴公民赴美签证业务。

去年１０月初，美国国务卿蒂勒森宣布驱逐１５名古巴驻华盛顿外交人员。去年５月美驻古巴外交人员受到“攻击”的消息刚刚披露时，美国国务院还曾驱逐两名古巴外交官。

古巴政府多次重申没有对美国驻古外交官进行类似攻击，并积极配合美方展开调查。

２０１４年１２月，时任美国总统奥巴马和古巴领导人劳尔·卡斯特罗宣布启动两国关系正常化进程。２０１５年７月，两国正式恢复外交关系。

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