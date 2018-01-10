纽约举办上海文化周系列活动

“欢乐春节·上海文化周”系列活动９日正式在美国纽约市拉开帷幕。

此次系列活动将从９日持续到１２日，包括上海电影周、上海电视展映周、“上海印象”非遗展、“魅力上海”图片展、音乐剧场《霸王》以及上海大学生中华优秀传统文化海外展演活动。

当天下午４时，上海电影周开幕电影《神奇》在纽约犹太遗产博物馆放映，导演胡雪桦在现场与观众分享了创作历程。从１０日至１２日，纽约电影学院将每天免费放映２部优秀中国电影，包括《盗墓笔记》《海上传奇》《追凶者也》《鲛珠传》，以及上海美术电影制片厂修复版动画片《大闹天宫》和反映西藏历史社会生活的《西藏天空》。

上海电视展映周将通过美国中文电视台播放《喀什四章》《中国人的零食》《国道３１８：与梦想同行》《银发汹涌》《本草中华》５档纪录片和《长大》《小爸爸》《再见，老婆大人》３部电视剧。这些纪录片分别展示了中国的西域风情、饮食文化、人文景观大道、老龄社会的挑战和中华医药的深厚底蕴；３部电视剧则从多角度展现了当代中国青年的生活。

上海文化周的举办正值新年伊始、农历春节即将到来之际。当天，纽约时报广场大屏幕滚动播出了活动的宣传视频，为纽约带来浓郁的“中国年味”。（记者 王文）

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