法国国家古迹中心2017年接待游客同比增加一成

法国国家古迹中心９日说，２０１７年其管理的近百处法国国家级名胜古迹接待游客近９４８万人次，与２０１６年相比增幅超过１０％。法国旅游业经过两年的低迷开始呈现回暖态势。

法国国家古迹中心负责保存、修复、管理、推广以及对外开放近１００处法国国家级名胜古迹。该中心分析，得益于旅游业复苏，尤其是外国游客回归，加之丰富的文化活动和富有成效的文化古迹宣传，２０１７年该中心实现了９４７６５１０人次的游客量，恢复至２０１４年的水平。

２０１４年全年，法国国家古迹中心管理的国家级古迹创纪录地接待９５３万人次游客。受恐袭等不利因素影响，这一数字在２０１５年和２０１６年不断下滑，降至９２０万和８５０万人次。

数据显示，２０１７年大巴黎地区的国家级古迹游客数量增幅达１６％。其中，参观人数最多的是凯旋门，接待游客１６０万人次，与２０１６年相比增加１９％。据法国外交部此前预计，２０１７年法国共接待外国游客８８００万至８９００万人次，超过２０１５年８５００万人次的历史纪录。

法国拥有１２００多座博物馆、１．４万余处国家级古迹和４２处世界遗产，欣赏法国文化是５０％外国游客选择来法旅游的动机之一。旅游业是法国重要产业之一，占其国内生产总值的７％，提供了２００万个固定就业岗位。（记者 张曼）

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