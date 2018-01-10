赞比亚逾2800人感染霍乱 64人死亡

赞比亚卫生部长齐塔卢·奇卢菲亚９日在新闻发布会上说，赞比亚全国累计感染霍乱的病例已达２８０２人，其中６４人死亡，目前赞全国共有２１８名霍乱患者正在接受治疗。

奇卢菲亚说，卫生部将从１０日起在卢萨卡主要疫区为２００万人接种霍乱疫苗，整个过程将持续７至１０天。

赞比亚总统埃德加·伦古当天视察了位于首都卢萨卡国家英雄体育场的霍乱治疗中心。伦古说，政府将采取措施提供安全的饮用水及垃圾处理设施，以有效控制霍乱疫情。他希望相关机构能从此次疫情中吸取经验教训，制定长效措施避免疫情再次暴发。

记者在现场看到，该治疗中心有供男性、女性和儿童使用的３间病房，病人５０余人，每间病房配备５至８名医护人员。进出体育场的每个人须在入口处用喷雾器消毒，并换上指定防护服和靴子。

医生格蕾丝·曼达对记者说，该治疗中心目前已接诊９０多人，根据患者体质和病情严重程度不同，有的患者当天就能治愈出院，而有的患者需２至５天方可治愈。

去年１０月，赞比亚发现霍乱疫情，近期疫情日趋严重，我驻赞大使馆已多次发布霍乱安全提醒，请中国公民近期谨慎前往赞比亚。９日，中国驻赞比亚大使杨优明会见了奇卢菲亚，双方就霍乱疫情防控工作、中国向赞抗击霍乱疫情提供援助等交换了意见。（记者 彭立军）

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