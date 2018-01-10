中国援建黎巴嫩高等音乐学院立项

中国政府援建黎巴嫩国家高等音乐学院项目立项换文签字仪式９日在位于贝鲁特市中心的黎巴嫩总理府举行。
黎巴嫩总理萨阿德·哈里里、文化部长加塔斯·胡里和中国驻黎巴嫩大使王克俭等出席仪式。王克俭与黎巴嫩发展和重建委员会主席纳比勒·吉斯尔签署了协议。
哈里里在致辞中感谢中国的援建，表示这对黎巴嫩及其文化而言非常有价值。他强调，在“一带一路”的框架下，黎方愿维护和推动双边关系发展，以造福两国。
王克俭在致辞中说，这是中国政府向黎巴嫩政府援助的第一个成套项目。项目建成后，将极大改善黎巴嫩高等音乐教育条件，帮助黎巴嫩培养更多音乐家，让黎巴嫩民众在一流的专业音乐厅里享受音乐公共服务。
王克俭说，该项目将成为中黎友好的重大标志性项目以及中黎共建“一带一路”、促进民心相通的成功典范；同时也将成为中国与阿拉伯国家之间友谊的象征，对于推动中国和阿拉伯国家之间人文交往起到非常重要的作用。
据悉，黎巴嫩国家高等音乐学院项目包括修建一栋音乐学院教学综合楼、一座带有１２００个座位的专业音乐厅和一座带有３５０个座位的小音乐厅等。（记者李良勇）
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