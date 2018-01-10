法国缘何高调支持“一带一路”（望海楼）

元旦刚过，法国总统马克龙抵达古丝绸之路的起点西安，开展对中国的首次国事访问。这也是十九大后，中国接待的首个欧盟国家元首。除了尊重中国历史文化传统外，马克龙从西安启程，更让人想到“一带一路”。西安明年将举办“一带一路”国际合作高峰论坛。马克龙在大明宫发表演讲和会见习近平主席时，均盛赞“一带一路”倡议的价值。

事实上，去年9月博鳌亚洲论坛在巴黎举行“一带一路”亚欧战略对接主题会议，马克龙接见出席会议中方代表时就曾表示，“一带一路”是中方提出的重大倡议，具有重要的政治、经济和文化意义，法方愿与中方在共同遵守相关规则和标准的基础上，积极参与“一带一路”建设，促进亚欧大陆和非洲的繁荣稳定发展。

法国为何高调支持并参与“一带一路”建设？

其一，通过参与引领对华合作。法国历来有独立自主的外交风格。发展对华关系，法国敢为天下先。中法关系在引领中西、中欧关系等方面，有示范意义。1964年法国同中国建交，这是西方世界第一个同中国建交的大国，随后产生多米诺骨牌效应。法国希望引领西方国家在“一带一路”框架下加强同中国的合作，维护和提升法国在欧洲乃至世界上的地位。马克龙访华时表示，“欧洲和中国在‘一带一路’方面的协调至关重要，法国将发挥积极作用。”我们有理由相信，法国可引领西方在“一带一路”框架下加强同中国的合作。

其二，通过参与维护和拓展海外市场。马克龙总统重视中国提出的“一带一路”倡议，期待中国增加在法国的投资，创造更多就业机会，减少法方的贸易逆差。2018年以后中国经济内需将逐步增长，中国的市场准入尤其是公共采购市场准入条件将会放宽，11月将在上海举办的国际进口博览会，利于增加法国对中国的出口。法国比较重视第三方合作。中法合作开发英国核电市场，已经为“一带一路”框架下第三方市场合作树立了榜样。

其三，通过参与推广法国和欧洲理念：多边主义、多极平衡世界观、全球治理等。在英国投票脱欧和美国总统特朗普及其“美国优先”政策崛起后，TTIP被停掉，欧洲各国正在重新评估自二战结束以来支撑其经济的贸易关系。为平衡大西洋关系，法国呼吁更关注欧亚大陆。素来被称为法国总统马克龙“信使”的法国经济部长勒梅尔去年底表示，法国希望经由俄罗斯，建立连接欧洲与中国的贸易“主干道”，作为对抗日益不确定的与美英两国贸易关系的方式。同时，法国十分看重“一带一路”所展示的多边外交、全球治理和跨区域合作情景，希望通过参与推广其理念。

其四，通过参与推销法国和欧洲标准。马克龙呼吁欧洲积极参与中国“一带一路”倡议同时也强调，中国和欧洲应该在“均衡的伙伴关系框架”内开展合作，投资规则也应符合欧洲的标准和“双方共同期待”。

英国脱欧后，法国成为欧盟内唯一的联合国安理会常任理事国。在会见马克龙总统时，习近平主席为此强调，中方主张构建人类命运共同体，法方也持相似的理念，两国可以超越社会制度、发展阶段、文化传统差异，增进政治互信，充分挖掘合作潜力。

“一带一路”建设，与发达国家“共商共建共享”至关重要，资金、技术、人才、标准等，离不开西方企业。当然，我们也要引导好法国的参与热情，以打造与西方共商共建共享“一带一路”的示范。

（作者为中国人民大学欧盟“让·莫内讲席”教授）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)