推动中法全面战略伙伴关系行稳致远

一月九日，国家主席习近平在北京人民大会堂同法国总统马克龙举行会谈。图为会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为马克龙举行欢迎仪式。新华社记者 王 晔摄

本报北京1月9日电 （记者杨迅）国家主席习近平9日在人民大会堂同法国总统马克龙举行会谈。两国元首一致同意，秉承友好传统，推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系行稳致远。

习近平指出，马克龙总统是2018年第一位访华的外国元首，也是中共十九大后到访中国的第一位欧洲国家元首。中法关系具有独特历史和丰富内涵。近年来，中法关系持续高水平发展，更加成熟稳定和富有活力。两国关系正处在新起点上。中方愿同法方增进交往，深化互信和合作，为中法全面战略伙伴关系发展注入新动力。

习近平强调，推动新时期中法关系更好更快发展，双方要开展密切、深入的沟通交流。要发挥好元首外交对双边关系的政治引领作用，支持两国政府、立法机构、政党、军队等各部门、各层级加强往来，并充分发挥两国间各类对话机制的统筹协调作用。要切实照顾彼此核心利益和重大关切，妥善处理分歧，确保中法关系始终沿着正确道路稳步发展。双方要大力深化核能、航空航天等传统领域战略合作；不断培育新的合作增长点，加快推动农业食品、医疗卫生、城市可持续发展、绿色制造、金融等新兴领域合作；继续推动“中国制造2025”同法国“未来工业”计划全方位对接，加强创新合作，在数字经济、人工智能、先进制造业等领域更好实现优势互补，共同发展。要抓住“一带一路”倡议提供的新机遇，在“一带一路”框架内开展务实合作，共同促进亚欧大陆繁荣。要调动更多力量积极参与中法合作，推动地方合作不断做实做深。要扎实推进人文交流，推进各领域长效合作和机制建设，以北京2022年冬季奥运会和巴黎2024年夏季奥运会为契机，深化两国体育合作，加强旅游、青年等领域交往合作。

习近平指出，中法都是联合国安理会常任理事国和有重要国际影响力的大国，应该共同履行好两国肩负的特殊责任，全方位加强国际合作。双方要共同坚持和维护多边主义，加强在联合国和二十国集团等多边框架下合作，携手建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。要坚持共商共建共享的全球治理观，推动全球治理改革，建设开放型世界经济，反对一切形式的保护主义，推动经济全球化朝更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。要坚持通过对话和平解决争端，积极推动解决国际和地区热点问题，合作应对气候变化、恐怖主义、网络安全等全球性挑战，维护世界和平稳定，携手构建人类命运共同体。

马克龙表示，很高兴2018年首次出访来到中国，并成为中共十九大后首位访华的欧盟国家元首，这充分体现着法中关系对双方的重要性。法中关系意义重大。我们两国作为联合国安理会常任理事国，对国际集体安全负有重要责任。双方在多边事务中理念相通，保持着密切沟通协调，在应对气候变化、推动全球化稳定发展等重大问题上开展了良好合作。法方重视在“一带一路”框架下增进两国合作，认为这极具战略意义。希望通过此访，双方建立起高层和各领域更密切的沟通对话，强化两国经济联系和航空航天、核能等重要领域合作，增进教育和文化交流，共同谱写法中合作新篇章。当前，欧盟正面临新的发展，法国愿积极推动欧中合作关系不断向前发展。

习近平指出，中方坚定支持欧洲一体化，愿继续同欧方加强战略对接，深化互利合作，携手推进中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设，推动中欧全面战略伙伴关系实现新的更大发展。中方欢迎欧方积极参与“一带一路”建设。

会谈后，两国元首共同会见了出席中法企业家委员会首次会议的企业家代表并分别致辞。习近平在致辞中指出，中国经济仍然是全球经济增长的主要动力源和稳定器。中国将继续贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持对外开放的基本国策，坚持高质量发展，发展更高层次的开放经济。中方愿同法方和欧方一道，秉持相互理解、合作共赢理念，坚持双向开放大方向，要携手完善以开放为导向、以合作为动力、以共享为目标的全球经济治理体系。

两国元首还共同出席了台山核电站欧洲先进压水堆全球首堆工程命名揭牌仪式，见证了两国成立中法企业家委员会谅解备忘录以及国家公园体制建设、核能、空间技术、人才交流、环保、金融、卫生、航空、农业、养老、文化、教育、商业等领域双边合作文件的签署。

签字仪式后两国元首还共同会见了中外记者。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为马克龙举行欢迎仪式。习近平主席夫人彭丽媛，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪，全国人大常委会副委员长陈竺，全国政协副主席林文漪等参加。

本报北京1月9日电 （记者杨迅）国务院总理李克强9日下午在人民大会堂会见来华进行国事访问的法国总统马克龙。

李克强表示，中法关系长期走在中国同西方国家关系的前列，这源于双方始终坚持相互尊重、平等相待、合作共赢。习近平主席同总统先生举行会谈，对新时期中法关系作出战略规划。在当前国际形势不确定、不稳定因素依然突出的背景下，中法同为联合国安理会常任理事国，双方深化关系、加强合作、应对挑战的必要性更加凸显。中方愿同法方继续努力，推动中法关系不断迈上新台阶。

李克强指出，中国继续深化改革、扩大开放，进一步放宽市场准入，相信将为包括法国在内的世界各国提供更多合作机遇。欢迎法方扩大对华投资和优质产品对华出口，也希望法方进一步放宽高技术产品对华出口。两国要加强核能、航空、农业等领域合作；要创新合作方式，扩大第三方市场合作；还要开拓合作领域，加强人工智能等前沿领域的合作。

李克强强调，中方坚定支持欧洲一体化进程，希望看到一个团结、稳定、发展的欧盟，对欧盟发展前景抱有信心，愿同欧方推进双边投资协定谈判。

马克龙表示，法中关系意义远远超越双边范畴。法方愿同中方在长期合作的基础上，进一步规划双边经贸合作，发挥各自优势，加强科研、人工智能、航空、核能、农业等领域互利合作，扩大相互市场开放，推动法中、欧中关系进入新的发展阶段，携手为世界和平与发展作出新贡献。

本报北京1月9日电 （记者杨迅）全国人大常委会委员长张德江9日在人民大会堂会见了法国总统马克龙。

张德江说，近年来两国高层交往密切，政治互信增强，务实合作取得不少具有突破性和示范意义的成果。习近平主席此次与总统先生的会晤成果必将引领中法关系取得新的发展。中国全国人大同法国议会长期保持良好合作关系，下一步双方的首要任务是落实两国元首达成的重要共识，加强立法机关交流，为促进务实合作和人员往来提供更好的法律和政策支持，推动两国地方积极主动参与中法友好，为促进两国全面战略伙伴关系发展做出更大贡献。

马克龙说，我这次访华的目的是与习近平主席共同规划法中关系的未来，法方支持两国立法机关加强交往，推动各领域合作。

张平参加会见。

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