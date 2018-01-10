日前，在河北省秦皇岛市海港区一社区举办的联谊活动中，社区居民和留学生共同展示书法作品。曹建雄摄（人民视觉）

在国际学生增速放缓的背景下，中国正成为一个日益引人注意的留学目的地。印度赴中国留学生的人数超过其传统的热门留学去向英国，留学专业也开始从医学向工程、计算机等多个领域扩散。这是《印度时报》报道的最新情况。不论是从实际感知，还是从数据来看，来华留学正逐渐热起来。

增速达到两位数

来自俄罗斯的维多利亚·卡兰斯卡娅是中国人民大学硕士二年级的学生，跟当下中医、工程、计算机等热门的留学专业不同，她在中国学习的是新闻学。她对笔者表示，“2014年第一次来到北京就爱上了这个城市，爱上了中国和中国文化，那个时候就决定我本科毕业以后一定要来到中国。”一年多的留学生涯过去了，维多利亚对这段经历颇感满意，并计划未来从事与中国有关的媒体工作。

越来越多像维多利亚这样的留学生，正因为各种理由来华留学，在中国校园汲取养分。

全球化智库（CCG）等机构发布的国际人才蓝皮书《中国留学发展报告（2017）》指出，2016年，来华留学生数量达到44.3万人，较2015年增长11.3%，来华留学生同比增速再次达到两位数。在国际学生增速放缓的大背景下，中国、澳大利亚、加拿大成为接收高等教育国际学生的主要增长极。

该报告显示，2016至2017学年，美国高等教育机构新录取留学生较上学年同比下降3.3%，新录取留学生人数出现负增长。而在中国，不包括港澳台，2016至2017学年留学人员总数为54.45万人，同比增长3.97%，占全球留学生的17.38%。

比较优势很明显

《印度时报》日前的报道称，最新数据显示，2016年，18171名印度学生在华留学，而在英国这一数字为18015名。报道还称，“中国制造印度医生”，这从几年前就开始成为一种趋势，不过现在很多印度学生开始到中国学习工程学。

“除了留学费用不像西方国家那么高之外，中国还提供工作机会”，印度教育顾问古普塔称，越来越多中国大学开始在世界大学排名中占有一席，也表明中国具有全球化的教育质量。

这些因素，加上经济社会的快速发展，让中国作为留学目的地的优势更加明显。来自津巴布韦的王乔到中国5年了，现在就读于上海电力学院。他对笔者说，这5年，他见证了中国的高速发展，比如不断更新的中国高铁、高楼以及越来越多开到非洲的中国公司。中国的文化和留学便利性让他选择中国，而他未来更打算在中国进一步发展。

“中国蓬勃发展的巨大市场、与世界各国的紧密贸易往来，给个人发展提供了广阔舞台。很多人选择到中国留学，是因为到中国哪怕只是学好中文，对回国以后的就业都会有帮助。”来自索马里的和丹这样说。

中国人民大学教育学院副院长李立国曾以中国人民大学留学生为例，对留学中国的影响因素进行调查分析。研究发现，就留学来说，国家的吸引力要高于项目和大学的吸引力，很多留学生认为“中国是个充满机会的国家”。

“一带一路”有看点

仔细分析来华留学数据，就会发现“一带一路”相关国家成为来华留学增长点。

《中国留学发展报告（2017）》显示，在中国国际留学生的前15名来源国家中，大多数为“一带一路”相关国家。来华留学生人数增长最快的国家包括泰国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚和老挝，其增幅平均值超过20%。

一系列利好政策，如推进共建“一带一路”教育行动、成立“一带一路”高校联盟、签订双边协议与学位互认、颁发“一带一路”专项奖学金等，也助益更多外国学生开启留学中国之旅。

维多利亚正是在中国政府奖学金的支持下来到中国留学。她说，“如果没有这个奖学金，我就不能来到中国读书。我要表达感谢，中国为留学生提供的环境真的太好了。”

与此同时，更多鼓励和支持留学生来华学习和实习的政策还在陆续出台中。公安部颁布支持上海科创中心建设的12项出入境政策措施，支持在中国高等院校毕业的外国留学生毕业后直接在上海进行毕业实习及创新创业活动；人社部、外交部和教育部联合发布的《关于允许外籍优秀高校毕业生在华就业有关事项的通知》，则对外籍高校毕业生放开了在华就业的限制，优秀外籍高校毕业生包括在中国境内高校及境外知名高校“取得硕士及以上学位且毕业一年以内的”外国留学生和外籍毕业生，发放外国人就业许可证书，就业有效期限最长达5年。（李 婕 张晓琳 马田园）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)