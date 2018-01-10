华人推动电商“出海”（侨界关注）

图为美国华人创办的生鲜电商网站 图片来源：资料图片

日前，据美国《侨报》报道，随着网络新科技的发展，电子商务正改变着传统商业模式，海外华侨华人经商模式也开始发生变化。越来越多的华侨华人在互联网领域发展起来，拥抱电商平台，形成一股热潮。

华人电商 遍地开花

据美国《世界日报》报道，很多华人移民来美之后，最想念的就是家乡美味，但这些食物在美国很难买到。

美国华人刘民基于市场需求，创立电商平台，专卖受华人欢迎但难买到的各类货品，从上海小笼包、广西螺蛳粉，到台湾凤梨酥、花雕鸡泡面，都能一站购足，用户在自家附近就可以取货。

在美国旧金山，华人徐敏毅创办了一家生鲜电商，直接连接用户和当地农场，低价销售有机农产品，赢得了大量用户。上线两年之后，注册的活跃用户达到20万，月营收接近250万美元，商品总类超过2000个。

“华侨华人虽然生活在海外，但受中国影响非常大。他们时刻关注中国互联网以及电商行业的发展。中国互联网行业发展越来越好，他们也想把这种互联网思维带到海外去。华人在海外做电商，可以总结国内电商的经验，学习国内层出不穷的互联网营销手段，并巧妙地应用到海外市场。”亚米网创始人兼首席执行官周游在接受本报采访时说。

此外，在意大利、法国、英国等地，也有越来越多的华侨华人加入电商行业。他们改变传统的经营模式，更新互联网商业思维，打造特色线上购物，相继推出一系列电商平台。

“电商相对传统销售的优势是，它的边界非常大。只要有互联网的地方，包裹就能送达，用户覆盖范围非常广。”周游说。

在意大利米兰，为了方便当地华侨华人购物，米兰华人推出网上食品超市。用户在手机上下单，几小时内便可收到所购的新鲜食品。法国华人电商刘若进开始着手打造虚拟场景科技，提升用户线上购物体验。

转变思维 升级发展

“由于互联网覆盖面越来越广，物流速度加快，客户消费体验好，英国电商行业每年都在成长。目前我正在学习大数据和算法，进一步了解用户的喜好，增加销售量，提升线上门店的知名度。”在英国爱丁堡从事羊毛围巾行业的刘茹娜在接受本报采访时说。

从线下实体店零售发展到线上互联网营销。正如从“0”到“1”是一种突破，但从“1”到“100”，更需要打破常规、创新思维、升级发展。

“电商入门容易，但做大做强就很难。以美国为例，美国零食市场规模极大，用户重复购买率很高。这就更需要学会细分市场，找好定位，锁定目标客户群，通过目标客户群的口碑宣传去影响更多的人购买产品，进行二次传播，提升品牌传播效应。此外，在快速发展的电商行业中寻求变数，不断优化用户体验、加强售后服务、延伸产业垂直链。”在美国从事零食电商行业的刘德栗在接受本报采访时说。

周游表示，下一步，亚米网将在以下几个方面加大投入。第一，在用户服务上，希望紧紧抓住海外华人用户，并继续扩散到其他亚裔用户，如日本、韩国的用户；第二，在地理位置上，我们打开了美国市场，希望可以进一步继续扩大至加拿大、欧洲等地；第三，在服务内容上，给当地的华侨华人以及其他族裔提供更多、更优质的服务体验。

此外，美国华人电商通过开办电商经验分享会，探讨学习互联网管理思维和大数据，进一步升级发展电子商务。此外，在纽约、洛杉矶、旧金山等地纷纷成立华人电商平台，整合资源，扩大传播影响力。

众力合推 跨境电商

据中国电子商务研究中心数据显示，2017年上半年，跨境电商交易3.6万亿元，其中，出口跨境电商交易2.75万亿元，中国成为全球跨境电商中心之一。

2017年6月，“华侨华人跨境电商合作联盟”在北京成立。旨在帮助华侨华人提高跨境电商能力建设，推动“一带一路”国家之间经贸往来。借助这一联盟，可以有效整合海外侨商和国内电商优势，形成产业链齐全的国际贸易网络，实现传统贸易模式的转型升级。

此外，针对华侨华人的电商产业园也纷纷落地。2017年11月，东侨智谷电商产业园在广东东莞落户，为华侨华人提供技术、物流、法律、人才等方面的支持。电商平台、跨境物流服务、金融支付、大数据云计算这四大元素构成跨境电商销售体系。

“作为在美华人，我认为做跨境电商有一个得天独厚的优势，比中国人了解美国市场，比美国人了解中国产业链。目前越来越多的华侨华人投入电商和配套项目（比如物流）中，同时国内电商、互联网企业也在努力推动电商‘出海’到美国，以前是中国复制美国电商模式，现在是全世界都在看中国电商发展。”周游说。

不少华商表示，希望通过跨境电商实现产业转型升级，促进中外双方积极合作，协力打造跨境电商商业链和互联网时代全球贸易新规则。

中国国务院侨务办公室主任裘援平在接受媒体采访时表示，随着“一带一路”建设推进，将有更多海外侨胞侨商参与进来。国侨办通过“一带一路”华商组织协作网、华侨华人跨境电商合作联盟等平台给侨胞们更加细致的指导，帮助侨胞对接更多商机。（张诗妤 郝 源）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)