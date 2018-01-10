人民币进入巴基斯坦一举双赢（财经观察）

巴基斯坦国家银行（央行）日前批准了贸易商在与中国的双边贸易中使用人民币作为结算货币。该行1月2日发表的声明表示，巴中两国的公共和私营企业在双边贸易和投资活动中可以自由选择使用人民币，央行已经制定了相关法规以促进人民币在贸易和投资中使用。

巴基斯坦央行此举为人民币进入巴基斯坦市场亮了绿灯。分析人士指出，巴中双边贸易使用人民币结算不仅可以帮助巴方缓解美元储备持续走低的外汇储备压力，同时也可以让巴基斯坦成为人民币国际化的一块“试验田”。

巴基斯坦巴中商业投资促进会主席阿曼努拉告诉记者，巴基斯坦对在两国双边贸易中使用人民币结算考虑已久。一方面，巴中两国政治关系紧密，使用人民币结算没有政治障碍。另一方面，中国经济稳步健康发展，人民币汇率也相对稳定，同时人民币加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，让市场使用人民币结算更无顾虑。

早在2011年12月，中国人民银行与巴基斯坦国家银行就签署了规模为100亿元人民币的双边本币互换协议，旨在促进双边投资贸易、加强金融合作。双方在2014年12月又续签了该协议。

巴基斯坦前金融和经济事务部长哈菲兹·帕夏说，巴中双边贸易中使用人民币结算可以进一步促进巴中经济走廊的实施。他说，在巴中经济走廊的吸引下，中国企业积极进入巴基斯坦，人民币结算将让双边贸易结算更直接、更简化。

目前巴基斯坦美元外汇储备处于140亿美元左右的低位。巴基斯坦对华进口贸易额每年已超过100亿美元，而且这一数字还在扩大。在这种情况下，使用人民币结算能够帮助巴基斯坦减少对美元需求的压力，缓解巴美元储备持续下降的风险。

巴基斯坦央行在声明中说，考虑到近期世界和地区经济的发展状况，尤其是巴中经济走廊建设的迅速推进，预计用人民币计价的对华贸易将大幅增长，这符合两国长远利益。

中巴关系友好稳定、中巴经济走廊稳步推进，为人民币在巴基斯坦“试水”提供了试验田。在巴中资银行人士表示，目前中巴经济走廊下的各个项目均使用美元结算，不仅流程复杂，换汇过程中还产生额外成本。

该银行人士指出，中巴经济走廊为人民币在巴基斯坦“试水”国际化打下了良好基础，不仅可以减少巴基斯坦对美元的依赖，也为中国金融机构在巴基斯坦创造利润提供了机遇。

他说，随着中国经济实力的增强，中国已成为世界经济的重要参与者，并开始向世界提供重要的国际金融公共产品，如亚洲基础设施投资银行等，这也说明人民币作为储备货币的重要性。

（新华社伊斯兰堡电 记者刘天）

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