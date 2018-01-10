中国海关牵头制定跨境电商标准

本报北京1月9日电 （记者罗兰）记者从海关总署9日举行的首届世界海关跨境电商大会媒体吹风会上获悉，中国海关正在牵头制定《跨境电商标准框架》，作为世界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件，为跨境电商可持续发展贡献“中国智慧”。

据悉，由中国海关与世界海关组织联合举办的首届世界海关跨境电商大会将于2月上旬在北京举行，会议的主题为“创新、包容、审慎、协同，推动跨境电商可持续发展”。本次大会将就《跨境电商标准框架》广泛征求各方意见，在此基础上形成世界海关组织跨境电商监管基本原则。这个规则将是世界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件，标志着我国在世界海关跨境电商国际规则制定方面发挥引领作用。

作为跨境电商监管链条的关键环节，海关正面临着跨境电商快速增长带来的机遇和挑战。与传统贸易模式相比，跨境电子商务具有碎片化、小额化、高频次的特征，给海关传统监管模式提出了新课题。世界海关组织为此专门成立了电商工作组，去年10月，中国海关接任该工作组主席。

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