朝韩对话释放积极信号（国际视点）

在朝鲜半岛中部的板门店，韩国宪兵在军事分界线南侧执勤。

本报记者 吕 强摄

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1月9日，朝韩高级别代表团如期在板门店韩方一侧“和平之家”举行会谈。双方就朝鲜参加平昌冬奥会的相关事宜达成一致，并就离散家属团聚、举行军事部门会谈等进一步改善南北关系的话题展开试探性会谈。新年伊始，朝韩互动频繁，相关各方也作出积极表态，半岛局势迎来了久违的解冻信号。有分析指出，朝韩关系能否真正改善，仍取决于朝韩后续互动情况，以及美国等方面的态度。

朝韩双方均对会谈寄予厚望

朝韩高级别会谈于9日上午启动，一直持续至晚间。朝韩双方均对会谈寄予厚望，各派5名高级代表与会，并分别派出经验丰富的“老将”担任代表团团长，朝方代表团团长为祖国和平统一委员会委员长李善权，韩方代表团团长为统一部长官赵明均。

这是朝韩自2015年12月举行副部长级会谈以来，时隔两年多重启高级别会谈。

赵明均在当天启程赴板门店会谈前表示，韩方将努力让平昌冬奥会和冬残奥会成为“和平盛典”，使其成为韩朝关系改善的第一步。

李善权表示，人民对朝韩对话和改善关系的愿望十分强烈，正是人民的这种意愿促成了这一会谈。

双方在会谈结束后发布共同声明，宣布就朝鲜派团参加平昌冬奥会和举行朝韩军事会谈达成一致。双方在共同声明中表示，将以平昌冬奥会和冬残奥会的顺利举行为契机积极开展合作。朝方将派遣高级别代表团、民族奥林匹克委员会代表团、选手团、啦啦队、艺术团、参观团、跆拳道示范团、记者团等参加平昌冬奥会。双方将举行相关会谈探讨有关朝鲜参加冬奥会的具体事宜。韩方还提议，在冬奥会开幕式上韩朝代表团共同入场。

双方还达成共识表示尊重《南北共同宣言》，将就缓和南北军事紧张局势、营造半岛和平环境并实现民族团结而共同努力。双方将举行军事会谈，并将在多个领域加强接触，促进交流与合作，通过对话和协商来解决有关南北关系的所有问题。

各方支持半岛缓和关系积极举动

中国外交部发言人陆慷9日在例行记者会上表示，中方对朝韩高级别会谈的举行感到高兴。陆慷表示，作为朝鲜半岛近邻，中方欢迎并支持朝韩双方近来就缓和相互关系采取的积极举动。希望这次会谈能为当前形势下朝韩双方改善相互关系、推动和解合作、缓和半岛紧张局势开个好头。我们也希望国际社会对此多多加油鼓励，给予充分的理解和支持。

联合国秘书长副发言人法罕·哈克日前表示，朝韩开展对话在任何时候都应被视为一种积极信号，联合国秘书长古特雷斯欢迎朝韩重启对话。哈克说：“我们继续致力于确保安理会有关朝鲜半岛无核化决议的执行，希望加强外交举措有助于实现这一目标。”

美国常驻联合国代表黑莉日前在美国广播公司的新闻直播节目中表示，朝韩能回到谈判桌开展对话对美国来说是好事。美国在与朝鲜开启谈判问题上的立场未发生改变，朝鲜方面首先必须在“相当长的一段时间内”停止核试验。美国总统特朗普此前也对媒体表示，愿意和朝鲜最高领导人展开有条件对话。

俄罗斯各主流媒体如俄新社、塔斯社、《俄罗斯报》9日均对朝韩高级别会谈进行客观报道。《俄罗斯报》称，此次会谈时间的选择颇有考量，正是平昌冬奥会倒计时1个月。除了冬奥议题，韩国方面也向朝鲜方面发出了恢复半岛和谈以及朝鲜半岛无核化的呼吁。在许多专家看来，朝韩重启会谈意味着朝鲜半岛将转入新一轮对话磋商周期。

会谈或成为改善朝韩关系新起点

韩国世宗研究所安全战略研究室研究员郑载兴对本报记者表示，在半岛局势近年来持续恶化的背景下，韩朝重启高级别会谈或将成为改善南北关系新起点。会谈的氛围和成果都超出预期，朝方在此次会谈中表现出积极改善南北关系的意愿，而文在寅政府自上台以来也一直对改善南北关系持积极态度。今后双边关系的改善进程或将提速。

《韩民族日报》评论称，此次会谈很可能成为打开双边关系新局面的一个重大转折。只要韩朝双方凝聚智慧，一定可以通过这次会谈结束对立的恶性循环，制定出未来继续对话的稳定机制，让会谈成为半岛和平的转机。

美国的朝鲜半岛问题专家鲁乐汉日前在《外交事务》杂志网站上发表文章称，此次朝韩高级别会谈“不是一般的好消息”，支持朝韩和解不仅符合美国利益，也符合国际社会的整体利益。朝韩构建和平、开展对话的努力将产生积极的后续效应。

有专家认为，从长期看，朝韩关系的发展主要受到美国的制约。郑载兴表示，当前的南北关系已不仅仅是双边问题，而是牵涉多方的国际多边问题，未来双边关系发展仍面临一定挑战。国际社会应该为南北对话营造良好氛围，尤其是美国方面应该积极配合韩朝关系改善的势头，这对于改善南北关系和半岛局势稳定来说至关重要。（本报首尔、华盛顿、纽约、莫斯科、北京1月9日电 记者马菲、陈尚文、高石、李晓宏、张晓东、黄发红）

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 21 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)