美国拉斯维加斯举办“中国之夜”活动

本报拉斯维加斯1月9日电 （记者王如君）正值美国拉斯维加斯消费电子展举办之际，由中国驻旧金山总领事馆与中国电子信息博览会组委会联合主办的“中国之夜”活动8日晚在拉斯维加斯举行。

来自中美两国的知名高科技企业华为、苏宁、微软、高通等公司的代表、80多家中小型参展商以及当地政要等300多人与会。本次会议的主题是“消费电子行业前沿趋势展望”，与会者围绕人工智能、无人驾驶、物联网、智慧制造、AR/VR等当下热门科技，探讨行业发展和技术突破，预判未来趋势以及中国科技发展的现状和机遇。

“中国之夜”是中国驻旧金山总领事馆在消费电子展期间打造的年度活动。据统计，今年出席拉斯维加斯消费电子展的中国参展商有1300多家，占全部数量的30%；美国参展商1600多家，占38%。

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 23 版）

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