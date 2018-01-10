在日中国留学人员创新创业大赛举行

本报东京1月9日电 （记者刘军国）“九州产学研杯”中国留学人员创新创业大赛决赛及颁奖仪式1月6日在中国驻福冈总领馆举行，中国驻福冈总领馆总领事何振良、九州地区中资企业代表、九州各大学中国教授及留学生代表和参赛选手等约80人出席。

何振良表示，习近平主席给莫斯科大学中国留学生回信，体现了党和国家对新时代广大留学生的关怀、期待和信任。党的十九大为祖国的未来描绘了宏伟蓝图，希望九州地区广大留学人员，珍惜青春时光，把握难得时代机遇，“弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民”。

本次大赛自去年8月启动以来，共吸引来自九州大学、早稻田大学等50多名留学人员报名参赛。经过初评，有13名选手进入最后决赛并参加路演。参赛项目涉及新材料、人工智能、节能环保、“互联网+”等高新技术领域。最后九州大学巫霄等5名选手获一等奖，另8名选手获二等奖。

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 23 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)