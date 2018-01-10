我国研发中子源实验装置综合性能国际领先

本报合肥1月9日电 （记者孙振）记者近日从中科院合肥物质科学研究院获悉：该院核能安全技术研究所的科研人员在中子输运物理与技术方面取得突破性成果。他们设计研发了强流氘氚中子源实验装置HINEG，该装置中子源强达到了6.4×1012n/s，为在运行的同类装置世界第一。

中子被称为核能系统的 “灵魂”，中子源实验装置是先进核能与核技术交叉应用研究的重要平台。为开展中子物理与辐射安全、新型核能系统、核技术交叉应用等研究，中科院核能安全所的科研人员先后突破了强流稳态中子产生、多类型中子能谱精准调控、宽能谱中子精确测量等关键技术，成功实现与铅基堆中子物理实验装置的耦合运行，设计研发的强流氘氚中子源实验装置HINEG，其综合性能指标达国际领先水平。

据介绍，HINEG的建成是我国中子输运物理与技术研究领域的重大突破，作为国际一流的中子物理研究平台，其产生的中子能谱可真实再现第四代核能系统、聚变堆、混合堆等先进核能系统的复杂中子环境，是开展中子物理与先进核技术研究的利器，对新型核能系统研发具有重要意义。同时也是中子治疗、中子照相、中子育种、电子元器件抗辐照加固、国防安检等核技术交叉应用研究的重要平台。

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 12 版）

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