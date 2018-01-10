一带一路为跨文化传播提供新空间（信息快递）

教育部人文社科重点研究基地武汉大学媒体发展研究中心等单位共同主办的“第九届跨文化传播国际学术会议”日前在湖北省武汉市举行。本次会议的主题是“一带一路、多元文化主义与跨文化传播”。与会者围绕全球视野下的跨文化传播实践、“一带一路”建设中跨文化传播的策略等问题进行了研讨。

与会者认为，当前我们正处于一个全球化和反全球化、多元文化主义与文化割据现象并存的时代。中国提出的“一带一路”倡议给人类的跨文化传播提供了新的空间和实践路径，如“一带一路”倡议提出的“利益共同体”“命运共同体”“民心相通”等理念，都包含丰富的跨文化传播精神。与会者在研讨基础上形成“一带一路”跨文化传播共识，强调人类社会需要共同思考如何通过跨文化对话来认知和构建我们的世界，需要坚持文化之间的平等交流和对话。（肖 珺）

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 07 版）

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