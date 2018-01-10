建设海洋强国需完善海洋法律体系（新知新觉）

我国是海洋大国，海岸线漫长，管辖海域广袤，海洋资源丰富。维护国家海权、发展海洋事业是关系民族生存发展、关系国家安危的重大战略课题。党的十九大报告提出，坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。这为我国海洋事业发展指明了方向。加快建设海洋强国，需要完善海洋法律体系，维护海权、发展海权。

海权，简而言之就是对海洋的控制权和利用权。海权对沿海国的生存与发展具有极其重要的意义，维护国家海权是以海立国、以海兴国、建设海洋强国的题中应有之义。进入新时代，我国海权维护面临重要机遇。首先，和平与发展仍是时代主题。中国主张推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，受到国际社会的欢迎，这将为我国海权维护赢得广阔国际空间。其次，《联合国海洋法公约》为各缔约国开展海洋活动提供了综合法律框架和基本依据，对各国在和平利用和保护海洋方面的权利和义务作出了平衡规定。我国要维护的海权是基于国家主权并尊重国际海洋秩序的海权，主张秉持公约的宗旨和原则，善意、准确、完整地理解和使用公约及其争端解决机制，避免滥用公约条款。再次，建设海洋强国战略的实施为我国海权维护提供了新契机。经过改革开放40年的发展，我国在关心海洋、认识海洋、经略海洋方面已经积累了一定经验。以习近平同志为核心的党中央提出了建设海洋强国的战略任务，标志着我国海权维护迈入新时代、迎来新契机。“一带一路”倡议、构建人类命运共同体理念为我国海权维护注入了新内涵。

面对新机遇，我国海权维护应以发展海洋经济、利用海洋资源为主要目的，以海上通道安全为保障，以参与国际海洋治理为任务，以和平的方式实现以海强国、以国强海，经略海洋、维护海权。这就要依据国家主权和国际海洋法确定的海洋权利范围，加强对海洋的综合开发和利用，促进海洋经济发展，推进海洋生态文明建设，做到以国强海；坚持创新思维，提升海洋经济、海洋军事、海洋科技、海洋文化等硬实力和软实力，统筹各领域协调发展，做到以海强国；通过法律规范的实施，控制海洋环境污染，保护贸易和航道安全，完善管辖海域执法机制，维护国家领土主权和海洋利益，做到经略海洋；坚持国家利益至上，周密组织边境管控和海上维权行动，提升海上行动能力，积极参与全球海洋治理，做到有效维护海权。

维护海权、建设海洋强国离不开完善的海洋法律体系。改革开放以来，我国海洋法律体系建设取得显著成绩，通过了多项专门海洋立法。当前，要以坚持陆海统筹、加快建设海洋强国为遵循，继续完善海洋法律体系，进一步为维护海权、建设海洋强国提供有力法律支撑。首先，继续推进海洋法律体系建设，用法律明确规定我国海权的基本内涵、保障手段、实现途径等内容。应在制定海洋基本法的基础上，修订或出台其他配套单行法律法规，增强不同海洋立法之间的协调衔接，强化法律的可操作性，让法律制度更贴近我国海权发展的时代要求和客观需要，为实现国家海洋权益提供法律依据。其次，深化关于海洋、海权基本立法的理论研究，为提高海洋立法的科学性、完善海洋法律体系做好知识准备、提供理论支持。要坚持维护海洋权益和提升综合国力相匹配，按照我国海洋权益保护的实际和国际海洋法的基本规则完善海洋法律体系，做到依法管海、依法用海、依法护海。最后，积极参与国际海洋事务，深度参与全球海洋治理，获得更多海洋发展建设的国际制度性权利。（西南政法大学 周 江 张济坤）

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 07 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)