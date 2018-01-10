解决半岛问题需要理性可行路径（钟声）

通过对话协商解决半岛核问题类似于经济学上的“帕累托最优”选择，虽然不能满足当事各方的最高诉求，却能以最小的代价实现各方利益最大化

1月9日，朝鲜和韩国代表在板门店韩方一侧“和平之家”开始举行高级别会谈，这是两年多来朝韩双方首次举行高级别会谈。据报道，双方当天决定10日起重启在朝鲜半岛西部海域地区韩朝军事通信线路，朝鲜同意派代表团参加平昌冬奥会。这次会谈延续了新年以来朝鲜半岛局势的积极变化，符合通过对话协商和平解决半岛核问题的国际社会期盼。

有利于朝韩双方改善相互关系、推动和解合作、缓和半岛紧张局势的积极举措，都值得国际社会欢迎和支持。2018年开年第一天，朝鲜最高领导人金正恩发表新年讲话称，平昌冬奥会是展示民族形象的好机会，朝方真诚希望冬奥会成功举办，朝韩官员可尽快会晤讨论朝参加冬奥会的可能性。韩国总统文在寅翌日积极评价并欢迎朝方对韩方以平昌冬奥会为契机改善韩朝关系、推动半岛和平的有关提议，希望平昌冬奥会成为和平的冬奥会，并促进韩朝间和平与朝核问题和平解决。相互释放积极信息是一件好事，为推动回归以对话协商解决问题的正确轨道而切实努力的行动值得肯定。

回顾2017年，朝鲜半岛局势刀光剑影、险象环生。朝鲜进行核试验并多次试射导弹，美韩两国则扩大军演规模，朝鲜半岛局势不断呈现紧张态势。特朗普政府上任以来，坚持奉行所谓“最大施压”政策，以期迫使朝鲜弃核，但并未达到预期效果。半岛形势深陷示强与对抗的恶性循环，其走向不稳定、不确定性增大，朝核问题犹如悬在东北亚上空的“达摩克利斯之剑”，引发各方忧虑。在此背景下，国际社会呼吁重启对话谈判的理性声音正在回归。在上月联合国安理会部长级会议上，多国代表呼吁有关各方尽快重启谈判，推动实现朝鲜半岛无核化和可持续和平。“我们不能在梦游状态下走入战争。”联合国秘书长古特雷斯以此告诫，强调朝鲜半岛核问题必须和平解决。

朝核问题的实质是安全问题，症结在于美朝之间严重互不信任。当前最迫切的就是要保持冷静和克制，停止互相示强对抗，以理性的态度，朝着对话解决的方向相向而行。过往经验证明，对话的好处是显而易见的：一是可以稳定朝核态势，为解决彼此关切创造条件；二是通过对话接触，才能逐步积累互信，为解决彼此关切创造条件。可以说，通过对话协商解决半岛核问题类似于经济学上的“帕累托最优”选择，即虽然不能满足当事各方的最高诉求，却能以最小的代价实现各方利益最大化。换言之，各方都有必要为实现可行的“最优”而创造条件。

作为半岛近邻和联合国安理会常任理事国，中国多年来本着对半岛和平和地区稳定负责任的态度，为推动谈判解决半岛核问题作出了不懈努力，发挥了独特作用。一方面，中国政府全面、准确、认真、严格执行安理会有关涉朝决议，也呼吁各方全面完整执行决议，坚持通过对话协商解决问题，坚决反对半岛生乱生战。另一方面，中国提出朝鲜暂停核导活动、美韩暂停大规模联合军演的“双暂停”倡议与并行推进半岛无核化和建立半岛和平机制的“双轨并行”思路。这一方案标本兼治，合情合理，结合了当前半岛形势和各方合理关切，为以和平方式彻底解决半岛问题提供理性可行的建设性路径。如今，“双暂停”倡议和“双轨并行”思路正在国际社会唤起越来越多的认同。有韩国学者认为，鉴于美韩同意不在平昌冬奥会期间举行军事演习，“双暂停”或可在此期间成为事实。

历史经验表明，任由半岛形势陷入恶性循环，路只能越走越窄。只有各方相向而行，对话协商，才是和平解决半岛核问题的根本之道。奥运是和平的象征。期待各方抓住冬奥会契机，拿出勇气与行动，探寻缓和紧张、增进互信的有效途径，争取早日把半岛问题拉回通过对话协商和平解决的正确轨道。

《 人民日报 》（ 2018年01月10日 03 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)