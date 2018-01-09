《融入互联网基因的设计》在京发布

人民网北京1月9日电 由清华大学出版社主办的“融入互联网基因的设计暨江崎浩教授新书发布会”近日在京举行。会议由清华大学出版社副社长卢先和主持，清华大学出版社有限公司党委书记兼董事长李勇、《融入互联网基因的设计》一书的作者江崎浩、译者兆文博出席会议并进行演讲。

该书作者江崎浩(Hiroshi Esaki)现任东京大学信息理工学部研究科教授，同时也是WIDE项目代表、互联网协会ISOC理事、日本IPv6普及及高度化推进协议会专务理事，多年来一直从事绿色ICT技术的研究与推广。他在演讲中结合自身参与的多个实际项目，详细阐述了如何在以电力能源为代表的传统基础设施建设中融入互联网基因，并对未来智能社会的发展作出了展望。

该书译者兆文博是东京大学工学博士，曾就职于中国科学院沈阳计算技术研究所，从事过互联网软件开发、宽带产品市场开发，自2013年起从事和可再生能源有关的产品以及解决方案。他对新书进行了介绍，阐释了以互联网为代表的网络空间（虚拟空间）与实际空间（现实空间）的融合，指出这两个空间的融合点便是互联网基因。

本次会议除在线下举办，还在线上全程直播，吸引众多观众同期在线观看。

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