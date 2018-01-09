南非李氏杆菌已造成六十一人死亡 被列为法定传染病

人民网约翰内斯堡1月9日电 （刘畅） 自2017年12月初年南非爆发李氏杆菌疫情以来，该疫情已造成61人死亡。南非卫生部已将李氏杆菌列为法定传染病。

8日，南非卫生部长莫特索亚雷迪（Aaron Motsoaledi）表示，基因组测序正在进行中，以检测疫情来源。目前，南非全国共发现727例确认病例。其中，豪登省仍然是李氏杆菌感染人数最多的省份，共发现442例，西开普省第二，发现92例。

李氏杆菌是一种可以在土壤、水和植被中存活的细菌，动物产品和水果、蔬菜等新鲜农产品均可能受到污染源的污染。人感染后症状与感冒相似，发烧、肌肉疼痛、烦躁不安，有时还会有恶心或腹泻现象。感染后潜伏期为3至70天。严重者会引发脑膜炎，甚至死亡。莫特索亚雷迪呼吁，出现李氏杆菌病症的疑似患者应立刻就医检查。

莫特索亚雷迪补充道，李氏杆菌的致死率在20%到30%之间，身体抵抗力较弱的，如婴儿、老年人、孕妇和免疫力低下的人群较容易感染。

12月份，豪登省屠宰场检测样本出现李氏杆菌阳性后将被禁止出售肉产品。

法定传染病指的是各政府在其传染病防治法规内，条列出特定项目的传染病发生时，医师或医疗机构需向卫生主管机关报告，并依照法律的规定进行治疗甚至隔离等措施。被列为法定传染病者通常是具传播速度快、病情严重、致死率高等特性。

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