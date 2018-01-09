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韩国将发布“慰安妇”协议后续措施

2018年01月09日16:56  来源：央视网
 
韩国将发布“慰安妇”协议后续措施

韩国媒体8日披露，韩国政府将就韩日“慰安妇”问题“最终解决”协议发表立场，敦促日方采取“负责任”措施，但是不会推翻这份协议。

 

据韩联社报道，韩国政府认定这份协议在程序上和内容上有严重缺陷，可能就此在10日总统文在寅召开新年记者会前，由主管相关事务的外交部发表后续措施。

报道称，韩国政府虽暂不考虑重启谈判或作废协议，但将敦促日本政府采取负责任的措施，并对根据韩日协议成立的“和解与治愈基金会”和日方10亿日元（约合人民币5700万元）出资公布处理方案。

 

分析人士认为，韩方上述立场可能是考虑到目前从根本上解决慰安妇问题并不容易，而立刻重启协商或撕毁国家间约定也不合适，因此想借敦促日本政府采取负责任措施之举赢得一定的时间，以便进一步探索解决方案。

韩联社还透露称，韩国政府原计划由文在寅在10日举行的记者会上发表相关后续措施，但考虑种种因素后决定由外交部公布后续措施。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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