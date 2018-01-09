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澜湄合作成为亚洲次区域合作新亮点

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　　这是云桂铁路上的南盘江特大桥（2016年7月19日摄）。云桂铁路是云南“八出省、五出境”铁路网的重要组成部分。澜湄合作是澜沧江－湄公河沿岸中国、柬埔寨、泰国、老挝、缅甸、越南六国共同创建的新型次区域合作机制。自2015年澜湄合作第一次外长会、2016年第一次领导人会议以来，澜湄合作已经成为亚洲次区域合作的新亮点，在六国共同努力下，建立了多层次、宽领域的合作框架。截至目前，澜湄合作专项基金已决定为132个合作项目提供支持。新华社记者 蔺以光 摄

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来源：新华网  2018年01月09日16:35
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(责编：朱欣(实习生)、常红)
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