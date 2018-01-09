美媒体称美神秘间谍卫星“祖马”可能“丢失”

据美国多家媒体８日报道，美国太空探索技术公司７日晚为美国政府发射的神秘间谍卫星“祖马”未到达预定轨道，可能已经“丢失”。

在被问及相关消息时，太空探索技术公司一名发言人给新华社记者发来两句话的声明：“我们不对此种性质的任务置评。不过就目前而言，数据评估显示‘猎鹰９’火箭运行正常。”

美国《华尔街日报》《时代》网站等媒体当天援引匿名美国官员的话说，“祖马”未能与“猎鹰９”火箭第二级分离，可能已经解体或者落入海中。目前调查正在进行中，未发现有破坏或其他干扰的迹象。

“祖马”于７日晚搭乘太空探索技术公司的“猎鹰９”火箭，从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。军工制造商美国诺思罗普·格鲁曼公司代表美国政府安排了这次发射，表示“祖马”将被发射至近地轨道。

但除了名字外，人们对这颗卫星几乎一无所知，也没有美国政府机构出面“认领”它。

这是太空探索技术公司第三次执行美国国家安全任务。第一次是去年５月，把美国国家侦察局的机密间谍卫星ＮＲＯＬ－７６送至预定轨道；第二次是去年９月，把美国空军的神秘空天飞机Ｘ－３７Ｂ发射升空，执行该飞行器的第５次在轨飞行任务。

在７日的发射任务中，太空探索技术公司还成功回收了“猎鹰９”火箭的第一级。也许因为是发射间谍卫星，其网络视频直播也到此结束，未像往常一般通报火箭第二级的情况。

太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克８日还在社交媒体上发布了一张显示火箭飞行轨迹的长曝光照片。

太空探索技术公司由马斯克于２００２年创建，总部位于加利福尼亚州，是美国商业航天的代表性企业。美国媒体分析说，此次失败可能会暂时减缓太空探索技术公司商业发射业务迅速扩张的态势。（记者林小春）

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