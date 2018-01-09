英媒：特朗普向20万萨尔瓦多移民下达逐客令

据英国金融时报网９日报道，在２００１年大地震后获得美国“临时保护地位”、已在美国安家的萨尔瓦多人，已接到他们很可能被驱逐出境的通知。

唐纳德·特朗普领导的本届美国政府加大了对移民的打击力度，向近２０万在美国合法居留的萨尔瓦多人发出了他们很可能被驱逐出境的通知，这一迹象表明，尽管美国企业反对，但白宫仍将坚持在移民问题上采取强硬立场。

在硅谷的强大压力下，美国国会正努力缩减行政当局出炉的最严厉的反移民措施。在此背景下，特朗普政府还是决定撤销在２００１年大地震后授予萨尔瓦多居民的可在美国工作的“临时保护地位”。

此举被视为意在迎合总统特朗普政治根基中的选民群体。若想保住对国会两院的控制权，共和党需要这些选民在１１月的中期选举中踊跃出门投票。

但这一决定遭到民主党人和移民活动人士的愤怒反对，他们指责特朗普残忍对待这些在美国生活了１５年的萨尔瓦多人。希拉里·克林顿的竞选搭档蒂姆·凯恩将这一决定形容为“无情”，他指出暴力在萨尔瓦多依然猖獗。

商业团体虽然并未如此直言不讳，但他们也敦促行政当局维持乔治·HW·布什总统于１９９０年签署成为法律的这项计划。除了２０万萨尔瓦多人之外，受该计划保护的约４.６万海地人已经接到他们的保护地位将被剥夺的警告。

(责编：朱欣(实习生)、常红)