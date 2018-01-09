人工智能加速以色列军队技术革命

以色列国防军正在用人工智能技术武装自己。一位不愿透露姓名的国防军高级指挥官日前告诉记者，以色列军队“在不断改变观念”，比以往任何时候都重视高科技。技术革命不仅改进了以军的作战方式，也改变了他们的日常工作和生活。

以色列国防军计算机服务指挥部“洛特姆”是以军最大的软件“开发商”和技术研发中心，数千名士兵在指挥部服役。

目前，以军方正与摩托罗拉公司合作开发军用智能手机，这也是以军一项旗舰技术。据计算机服务指挥部负责系统和项目开发的阿维·杜埃克上校介绍，军用智能手机有望很快在军队中推广。他说，新科技，尤其是智能手机在军队中的应用，可让军官与士兵之间的沟通更加“扁平化”和“透明化”。

据杜埃克介绍，为保证军用智能手机在战场中的准确高效使用，他们将确保在地面、空中甚至边境地区的广泛而持续的网络覆盖，并保证手机电池能续航１２小时。同时，他们还要确保信息传递“零延迟”，因为在战场上，时间关乎生死。另外，他们也解决了智能手机应用于战场可能遇到的潜在风险，如网络遭受攻击或手机遗失在敌方阵地等。

此外，以军还在研发新型智能护目镜，其一大功能是及时挽救受伤士兵和平民的生命。佩戴这款智能护目镜，接受过基本训练的护理人员就可以远程接受外科医生的指导，现场对伤员施行复杂手术。

随着这些高科技设备在战场中的应用，以军的作战方式也将随之发生“革命性变化”。计算机服务指挥部努里特·科亨·英厄中校对记者表示，“数据就是新的石油”。以军通过遍布全国的各种传感器收集信息，从边境上的摄像机到坦克上的传感器，这些信息不仅供总部和指挥官使用，战场上的士兵也可分享。

为简化巴勒斯坦工人经过边境进入以色列境内工作的安检程序，以色列军队已启用基于人工智能的面部识别系统。通过名为“Ｚｔｕｂｅ”的在线平台，以军可实时获取遍布全国的传感器采集的视频图像。

英厄说，为提升军队效率、充分应对各种挑战，他们不断引进和应用深度学习技术等最新技术解决方案。比如，他们已将先进分析方法应用于新兵招募，还在坦克等装备上安装精密传感器，以提前发现问题，进行维护。

在高新技术研发和应用上，以色列是军民高效融合的典范，很多高校和企业都为军队服务，大量军用技术也会转为民用。杜埃克说，为满足需要，以色列军队大量利用民用高科技，军队技术也开放给民用，这才是真正的“技术革命”。（记者陈文仙）

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