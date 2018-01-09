澜湄合作应进一步拓展合作领域实现互惠共赢——访柬埔寨战略研究所副所长强万纳里

“澜湄合作机制重在推动务实合作，”谈到１０日将在金边举行的澜沧江－湄公河合作第二次领导人会议，柬埔寨战略研究所副所长强万纳里对新华社记者说，“澜湄合作机制应在现有基础上进一步拓展合作领域，增进相互了解，实现互惠共赢。”

本次会议以“我们的和平与可持续发展之河”为主题。澜沧江－湄公河发源于青藏高原，流经中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南，全长４８８０公里，是连接六国的天然纽带。澜湄合作正是由流域六国共同发起和建立的新型次区域合作平台。

２０１６年３月举行的首次领导人会议确立“３＋５合作框架”，即以坚持政治安全、经济和可持续发展、社会人文为三大合作支柱，以互联互通、产能、跨境经济、水资源、农业减贫为五个优先领域，并提供政策、金融、智力三个方面的重要支撑。

强万纳里说，对澜湄合作机制而言，第二次领导人会议将是加强政治互信、培育务实合作、促进地区全面互联互通的重要里程碑。会议有望通过澜湄合作五年行动计划，以规划五个优先领域具体合作，并在“３＋５＋Ｘ合作框架”下拓展合作领域。

王毅外长在２０１７年１２月召开的澜湄合作第三次外长会上提出要提升澜湄合作广度，在巩固“３＋５合作框架”基础上形成“３＋５＋Ｘ合作框架”。

对此，强万纳里建议，“Ｘ”领域应包括减少区域内发展差异、促进可持续和包容性发展、推动城市化进程、推进数字革命等方面，此外，互联互通应从基础设施、机构以及人员互联互通，拓展至水安全、能源安全、食品安全等安全领域互联互通。

在强万纳里看来，拓展澜湄合作需要充分调动资源，加强流域国家政策方面协调以及跨机构、跨部门合作，让更多民众受益，从而真正实现“以人为本”。

“我们需要建立将澜湄合作机制与其他区域合作倡议对接的战略。比如在水资源管理方面，澜湄合作机制可以与湄公河委员会合作，在水资源管理一体化方面制定共同准则，从而避免流域国家在水资源使用上存在的潜在纠纷与冲突。”强万纳里说。

他说，澜湄合作作为新型次区域合作机制，是东盟的有益补充，有利于缩小东盟内发展差异，帮助实现地区互联互通和产能提高，促进地区长期和平发展。

强万纳里说，澜湄合作反映了流域国家致力于实现合作共赢以及建立“澜湄命运共同体”的共同愿望，中国在推动澜湄合作机制发展方面发挥了重要作用，澜湄合作第二次领导人会议将促进澜湄合作机制更上一层楼，以持久合作造福地区各国人民。（记者卢娟 毛鹏飞 费列娜）

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