阿尔及利亚总统：阿中空间合作成果显著

新华社阿尔及尔１月８日电 阿尔及利亚总统布特弗利卡８日表示，阿尔及利亚与中国在空间领域的合作成果显著。

据阿尔及利亚通讯社报道，布特弗利卡当天在给阿尔及利亚航天局发送的一封贺信中说，阿尔及利亚与中国在２０１４年建立全面战略伙伴关系后，阿科技人员在卫星设计、制造、发射、控制等方面接受了中方的高质量培训。

布特弗利卡强调，２０１７年１２月１１日中国成功发射阿尔及利亚一号通信卫星就是双方在空间领域合作的重要成果，也是双方全面战略伙伴关系的具体体现。他认为，这将促进阿尔及利亚和平利用空间技术，有效发展国民经济。

他表示，中方为阿方培训一大批高素质人员是双方合作的最重要成果，这将保证阿尔及利亚中长期空间计划的开展与实施。

阿尔及利亚一号通信卫星是中阿两国航天领域的首个合作项目，也是阿尔及利亚第一颗通信卫星，将主要用于阿尔及利亚的广播电视、应急通信、远程教育、电子政务、企业通信、宽带接入和星基导航增强服务等领域。

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