伊朗警告或将调整与国际原子能机构的合作

《伊朗日报》８日援引伊朗原子能组织主席萨利希的话报道说，如果美国不兑现其对伊核问题全面协议的承诺，伊朗或将调整当前与国际原子能机构的合作。

报道说，萨利希是在与国际原子能机构总干事天野之弥通电话时做出上述表态的。他警告称，如果美国不兑现其对伊核问题全面协议的承诺，伊朗将采取措施，“这有可能影响到当前伊朗与国际原子能机构的合作”。

２０１５年７月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。国际原子能机构负责督查伊朗履行协议情况，已多次出台报告确认伊朗履行了该协议。

美国总统特朗普去年１０月１３日宣布，拒绝向国会证实伊朗遵守伊核协议。据报道，由于国会并未按照相关程序做出反应，特朗普将于本月中旬做出决定是否对伊朗重启制裁。

本月４日，美国财政部宣布，对５家伊朗实体实施制裁，并指责它们支持伊朗弹道导弹计划。

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