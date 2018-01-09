美国宣布终止向萨尔瓦多移民提供“临时保护身份”

美国国土安全部８日宣布，决定终止向萨尔瓦多移民提供“临时保护身份”。

２００１年初，由于强烈地震接连袭击萨尔瓦多，造成上千人死亡、几十万人流离失所，美国司法部允许萨尔瓦多移民申请“临时保护身份”。

国土安全部８日在一份声明中说，经部长尼尔森评估，２００１年萨尔瓦多地震造成的情况已不复存在，依照适用法规，美国决定终止向萨尔瓦多移民提供“临时保护身份”。声明说，为实现有序过渡，萨尔瓦多移民的“临时保护身份”项目将于２０１９年９月终止。

据估计，有近２０万萨尔瓦多移民受益于“临时保护身份”项目。这一项目终止后，他们需离境或寻找其他可替代的合法移民身份，除非国会通过立法手段永久性解决他们的合法移民身份问题。

国土安全部这一决定当即引发萨尔瓦多移民和民权人士在白宫附近聚众抗议。有抗议人士说，萨尔瓦多移民对美国社会的贡献受到忽视；不过，反对人士指出，“临时保护身份”项目本是权宜之策，却被反复延期。

停止向萨尔瓦多移民提供“临时保护身份”是特朗普政府遣返非法入境移民的举措之一，是他在移民问题上强硬立场的延续。

除萨尔瓦多外，美国政府此前已终止向海地、尼加拉瓜和苏丹三国移民提供“临时保护身份”，并分别向他们设定离境期限。因自然灾害、战乱或其他动荡因素，洪都拉斯、叙利亚、尼泊尔、南苏丹、索马里和也门的移民目前仍受这一项目保护。（记者孙丁 徐剑梅）

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