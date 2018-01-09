孙杰：中国方案对世界经济普惠性增长意义重大

人民网北京1月9日电 （常红 朱欣） 近日，《世界经济黄皮书：2018年世界经济形势分析预测》发布。黄皮书分析了2017年的世界经济特点，并对2018年的世界经济形势作出展望。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、黄皮书副主编孙杰近日接受人民网采访时表示，2017年世界经济增长超预期好转，但2018年的世界经济发展不会出现根本性的好转，在此趋势下，“一带一路”等中国方案对世界经济普惠性增长意义重大。

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、《世界经济黄皮书》副主编孙杰

2017年经济增长速度超预期好转。孙杰指出，从2008年金融危机以来，每一年国际机构对世界经济增长的预测都高于实际增长，但2017年这种情况出现逆转，实际经济增长要比之前的预测大概要高0.2个百分点，这是危机以来第一次出现。

但2018年的世界经济不会出现根本性的好转。孙杰认为，虽然2017年经济增长速度超预期好转，但2018年世界经济的增长依然面临着一些过去持续存在问题的挑战。首先，2008年金融危机以后，无论是企业还是政府需要有很长时间的资产负债表的修复过程，这一过程一般来说需要十到十二年。其次，美国等国家的经济政策可能会给全球带来一些不确定因素，甚至是经济政策负溢出，会对全球经济产生不利的影响。第三，金融危机以后，各国为拯救经济采取了很多措施，这些措施累积了大量债务。2018年整个全球的利率水平会上升，这对在高负债情况下的各国经济发展是一个不利因素，可能会把债务的泡沫刺破，进而产生新的风险。最后，逆全球化趋势也会对全球经济造成负面影响。所以2018年的世界经济不会出现根本性的好转。

2017年中国经济实现了更好、更快的增长。孙杰认为，中国经济增长的主要原因在于，从大层面来讲，国家政策提供了有力的保障。例如补短板、供给侧改革、脱虚向实等对经济发展起到了正面推动作用。从具体层面来看，国内需求持续增长、去产能、中国经济自身变化等也推动了经济的发展。

未来中国经济发展要从投资向消费转变。关于中国未来的经济形势走向，孙杰认为，中国经济增长面临着人口老龄化等挑战，因此，未来中国经济增长的推动或维持需要做到：一是继续拓展国际市场，让规模经济效益做得更好；二是推动技术进步，提高中国经济的生产效率。

在孙杰看来，世界经济发展走进了一个怪圈，而中国方案推动世界经济发展走出怪圈。即世界各国越来越富裕，储蓄越来越多，但缺乏新的技术革命，投资需求又开始下降。虽然近来世界发生了很多新的技术革命，但从过去几年的情况来看，这些技术革命并没有带来明显的产业化进展。怎么走出这个怪圈？中国提出“一带一路”倡议给出了答案。

孙杰说，“‘一带一路’建设首先是设施联通，推动基础设施建设也是拉动投资需求，进而从根本上解决世界经济危机以后存在的长期停滞问题，这个意义十分重大。”他表示，通过2017年的“一带一路”高峰论坛可以看出，“一带一路”实际已经远远超出最初的设想，不仅仅是联通亚洲和欧洲，大洋洲、美洲、非洲等也都加入其中，不断扩大的贸易推动着全球经济普惠性增长。“一带一路”体现了中国在世界经济增长中负责任大国的地位和担当。

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