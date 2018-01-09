中国使馆提醒游客赴马尔代夫进行水上活动注意安全

马累消息：中国驻马尔代夫大使馆８日发布消息说，一名中国游客７日在马尔代夫一度假岛浮潜时溺水身亡。使馆提醒中国游客赴马尔代夫进行水上活动时要时刻注意人身安全。
使馆说，２０１７年发生多起中国游客在马溺水事件。今年春节假期将有更多中国游客赴马旅游。中国游客在马进行游泳、浮潜等水上活动时，要事先了解注意事项，熟练掌握相关设备使用方法，听从工作人员安排。
使馆提醒游客应避免在码头、航道、防波堤及未知水域活动。游客进行水上活动时如遇呛水、抽筋等紧急情况，应保持冷静，尽量浮在水面上，不要挣扎；遇到激流、暗流时，应顺势斜穿水流而过；浮潜时如遇呼吸管进水，应保持冷静，快速用力吹气将水排出。
使馆还提醒，近期已发生多起中国游客在马财物被盗案件，赴马游客应尽量使用银行卡消费，不要随身携带大量现金。入住酒店时应把现金和贵重物品放在房间保险箱内或随身携带，白天离开房间及晚上休息时注意关好门窗。（记者朱瑞卿 唐璐）
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